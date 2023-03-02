Gökhan Zan "Hangi belediye olursan ol imarsız yere siz ne şekilde izin aldınız?" diyerek isyan etti! Şahan Gökbakar şoke oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde pek çok yakınını kaybeden Gökhan Zan son paylaşımıyla gündemde.

Gökhan Zan gördüğü inşaat karşısında şoke oldu ve "Arsuz belediyesi yerle bir olmuş. Hangi belediye olursan ol. İmarsız yere siz nereden ne şekilde izin aldınız? Size bu hakkı kim tanıdı ? Ülkemiz şehrimiz halkımız böylesi zor günlerden geçiyorken kenetlemenin dayanışmanın ve insanlığın üst seviyede olduğu bu zamanlarda krizi fırsata çevirmek hangi akla ve insanlığa sığmıştır. Buna asla müsaade etmeyeceğiz" diyerek isyan etti.

Zan'ın paylaşımı Şahan Gökbakar'ı da şoke etti. Ünlü komedyen o görüntüleri paylaşarak "Nasıl yani kaçak mı bu?" diyerek şaşkınlığını paylaştı.





