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Cinsiyet değiştirmişti! Doruk adını alan yarışmacıyı görenler "Saç sakal birbirine karışmış" dedi

02.03.2023 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim yıldızı Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirip Doruk olmuştu. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken eski yarışmacının saç sakalı birbirine girdi. Doruk Doğrusöz'ü görenler "Sana kısa yakışıyor" yorumları yaptı.

Cinsiyet değiştirmişti! Doruk adını alan yarışmacıyı görenler "Saç sakal birbirine karışmış" dedi

Katıldığı 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirme ameliyatı olarak Doruk Doğrusöz olmuştu.

"Erkek olduğumu çocukken anladım. 5 yaşımda dedemin tıraş takımları ile oynar, yüzüme köpük sürerdim" diyen eski yarışmacı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Karizmatik pozlarıyla adından söz ettiren Doruk Doğrusöz'ün bu sefer saç sakalı birbirine karışmıştı.

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Eski yarışmacının takipçileri son halini gördükleri Doruk Doğrusöz'e "Az saç sakal kes abi. Sana kısa yakışıyor", "Saç sakal birbirine karışmış" yorumları yaptı.

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Neslihan Doğrusöz stil

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