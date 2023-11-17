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Gökova Körfezinin en şanslı hayvanları

17.11.2023 11:08 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın dünyaca ünlü günübirlik tatil beldesi Akyaka’da yaşamlarını sürdüren vatandaşlar kadar burada yaşayan hayvanlar da şanslı.

Gökova Körfezinin en şanslı hayvanları

Akyaka’nın sahilinde insanlar ile iç içe yaşayan kedi ve köpekler dünyanın en güzel manzarasına sahip. Köpekler sahilde yerli ve yabancı turistlerin sevgisini kazanırken, kediler de ultra lüks deniz manzaralı villayı andıran istinat duvarları üzerine yapılan küçük baca gibi korunaklı mekânlarda yaşıyor.

Akyaka Orman Kampı içinden Bungalov evlere çıkan deni kenarındaki yol üzerindeki istinat duvarları üzerine yapılan baca şeklindeki üstü kapalı bölümlerde yaşayan kediler, hem manzarayı seyrediyor, hem sıcak ve soğuktan korunuyor, hem de olta balıkçılarından kalan balıklar ile besleniyorlar.

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