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Göksel Gümüşdağ'dan Arda Turan ve Fatih Terim yorumu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 22.11.2019 23:46 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray’ın 41 maçlık serisini sona erdirmeleriyle ilgili olarak, "41 maçtır yenilmeyen bir takımı yenmek bizim için önemli, anlamlı, mutluluk verici. Çok büyütmeye gerek yok" dedi. Gümüşdağ ayrıca maç öncesinde Arda Turan’ın Fatih Terim’in elinin öpmesiyle doğal olduğunu söyledi.

Süper Lig’in 12. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Ligde son haftalardaki iyi gidişimiz önemli. Lig daha çok uzun. Rakibimizden uzun bir adan sonra 3 puan almak önemleydi. Bugün galibiyet anlamlıydı. Teknik direktör ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. Güzel bir 3 puan oldu. Bugünkü maçtan önce Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde Roma maçı var. Şu an neredeyse ülke puanına katkı veren tek takım olduk. İnşallah öbürleri de olsaydı. Duruma baktığınızda Roma ve Mönchengladbach maçı var. Zorlu rakipler. İnşallah büyük bir puanla çıkarsak inanıyorum ki orada da grup liderliğimizi devam ettirip, bir gruba çıkabiliriz. Onun için bütün taraftarları renkleri ayırmaksızın Başakşehir’e çağırıyorum. Şu ana kadar 5 bin tane bilet satılmış. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon tüm takımlarımızın taraftarını davet ediyorum. İnşallah güzel bir netice olur" diye konuştu.

"SADECE 3 PUAN AMA RAKİPTEN ALDIĞIMIZ ÖNEMLİ BİR 3 PUAN"

Galatasaray’ın ligde sahasındaki 41 maçlık yenilmezlik serisinin sona erdirmelerinin hatırlatılması üzerine Gümüşdağ, "41 maçtır yenilmeyen bir takımı yenmek bizim için önemli, anlamlı, mutluluk verici. Çok büyütmeye gerek yok. Önümüzde çok uzun süreç var. Sadece 3 puan ama rakipten aldığımız önemli bir 3 puan" diye cevap verdi.

"SONUNA KADAR ORAYA TUTUNACAĞIZ"

Şampiyonlukta iddialarının olduğunu ifade eden Başkan Gümüşdağ, “Her yıl şampiyonluğu zorlayan herhalde Başakşehir oldu. Dolayısıyla bu sene de şampiyonluğu zorlayan olmak için her şeyi yapacağız. Sahada o verdiğimiz mücadeleyi görüyorum. Sonuna kadar oraya tutunacağız" dedi.

"ÇOK DOĞAL"

Maç öncesinde Arda Turan’ın Fatih Terim’in elinin öpmesiyle ilgili olarak ise Göksel Gümüşdağ, "Çok doğal. Uzun yıllar milli takımda ve Galatasaray’da hocalığını yapmış birisi. Yaş olarak da babası yaşında, saygılı olması çok güzel bir şey" açıklamasında bulundu.

Göksel Gümüşdağ ayrıca A Milli Futbol Takımı’nda en çok süre alan futbolcuların Başakşehir’den olmasından dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Ben ona 3+2 diyorum. Cengiz Ünder ve Emre Belözoğlu da var. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çok büyütmeye gerek yok demiş :D
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