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Göksel Gümüşdağ: Abdurrahim Albayrak elinde belge varsa paylaşsın

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 17.04.2019 15:36 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’de 28. hafta oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray yönetici Abdurrahim Albayrak hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Göksel Gümüşdağ, Galatasaray'ın hakem hatalarıyla ilgili yayınladığı video için de açıklamalar yaptı.

Göksel Gümüşdağ: Abdurrahim Albayrak elinde belge varsa paylaşsın

Medipol Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu.. MHK Başkanı Sabri Çelik ile görüşmeleri hakkında konuşan Göksel Gümüşdağ "MHK Başkanı Sabri Çelik ve heyetiyle görüştük. Toplantıda gündemi genel olarak değerlendirdik. Ayrıca başarılar diledik. Geçen hafta iki derbi oynandı. Bu iki derbiden sonra fikstürde baya değişiklik oldu. Beşiktaş da Şampiyonlar Ligi iddiasıonı yakalamış oldu. Artık bir rakiple değil iki rakiple yarışa devam ediyoruz. Bugün baktığınızda Başakşehir hala 5 puan önde ve şampiyonluğun en büyük adayı." dedi.

"SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ"

Göksel Gümüşdağ, "Galatasaraylı yönetici için suç duyurusunda bulunduk. Aynı kişi TFF'ye de başvuru yaptık. Diğer takım yöneticisinin kamuoyu karşısında açık konuşması var. 'Şampiyon belli, elimizde belgeler var' açıklamasını yapmıştır. Bu çok ağır bir ithamdır, bunun altında kalmayız. Kimsenin ulaşamadığı belgelere Galatasaray nasıl ulaştı? Bunu savcılığıa açıkça yazdık. Bitime 6 hafta var, kamuoyunun aydınlatılması lazım, bunları şimdi açıklamaları lazım. Başakşehir 4 yıldır, ilk 4 dışında olmadı. Avrupa'nın en az gol yiyen takımı, Türkiye'de lider. Herkes bunları biliyor ama bu söylemlerin altında kalmayız. Böyle bir algı oluşturmak kimsenin haddine değil. TFF'den de yanıt bekliyoruz. Biz adil bir yönetim istiyoruz. Eski ifadeler, eski sözler, bunlar belgesiz, bilgisiz olmaz. Bu camiaları temsil edenler böyle konuşamaz. Çık ve elindekileri paylaş. Yoksa da çık Türk futbolunda ve Başakşehir'den özür dile. Savcılıktan ve TFF'den gerekli yanıtları bekliyoruz, bunları sizle de paylaşacağız. Galatasaray başkanının, yöneticisinin hangisinin söylediğine inanacağımı şaşırdım. Biz bu ligde neden o zaman geçen sene şampiyon olamadık? Daha önce neden olamadık? Ben bunun altında kalmam. VAR kayıtları, IFAB kuralları gereği kulüplerle paylaşamaz. TFF'ye Galatasaray ile bunları paylaşıp paylaşamadıklarını sorduk. Hiçbir kulüp elde edemiyorsa, bunlar nasıl elde ediyor? Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız." şeklinde konuştu.

"BİZ DE VİDEO YAPSAK..."

Galatasaray'ın 7 dakikalık hakem hataları videosuna da tepki gösteren Göksel Gümüşdağ, "İki derbi oynandı ve fikstür başka noktaya girdi. Beşiktaş da Şampiyonlar Ligi iddiasına yakın. Ben kulübümün haklarını konuşuyorum. Hepimiz Türk futboluna destek, katkı sağlamamız lazım. Ulu orta her kelimeyi ağzımıza alamayız. Hakem hataları bize de yapılıyor. 7,5 dakikalık bir video yapmışlar, normalde 1 dakikayı geçemezler. Biz de video yapsak, 9 dakikayı bulur. Beşiktaş'ınki 10 dakika olur, Fenerbahçe'nin ki 8 dakika olur." ifadelerini kullandı.

"ALLAH'A HAVALE EDİYORUZ DEDİK"

Ali Palabıyık'ın yönetiiği Fenerbahçe - Başakşehir maçında VAR'ın bozulmasını hatırlatan Göksel Gümüşdağ, "Yine aynı rakiple oynadığımız maçta Ali Palayıbık'tı hakem, Elia golü attı ve verilmedi. Biz sadece 'Elia içeride ağlıyor, Allah'a havale ediyoruz' dedik." açıklamasını yaptı.

"TEBRİK EDERİM, TEBRİK DE BEKLERİM"

"Şampiyon olursanız tebrik bekler misiniz?" sorusunu da yanıtlayan Göksel Gümüşdağ "Hem tebrik beklerim, hem de tebrik ederim. Futbolda şampiyon olmak da, olmamak da var. Bütün spor kurallarında genel kuraldır, alkışlamak bize onur verir." diyerek sözlerini noktaladı.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
lan gümüşmüsün nesin elini vicdanına koy derbide hata varmıydı yokmuydu
nee 2 derbi mi sen kafayı yedin galiba gümüşdağ..derbi diyebilmen için istanbuldaki 3 büyükler kadar geçmişin olması lazım
Adam haklı!
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