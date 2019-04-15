SPOR

Göksel Gümüşdağ'dan Abdurrahim Albayrak'a: VAR kayıtları için suç duyurusunda bulunacağız

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 15.04.2019 20:17 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu ve Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak'ın Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamalara değinerek oldukça sert ifadeler kullandı.

Göksel Gümüşdağ'dan Abdurrahim Albayrak'a: VAR kayıtları için suç duyurusunda bulunacağız

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Fenerbahçe maçından sonra yaptığı ''Kimi şampiyon yapmak istiyorlarsa açık açık söylesinler'' ve ''Konya maçının VAR kayıtları elimizde'' açıklamalara cevap verdi.

Göksel Gümüşdağ, şu sözleri kullandı;

Ligin bitimine 6 hafta kaldı. Beşiktaş maçından puan alamadık ama çok güzel bir maç oldu. İlk yarı çok iyiydi bizim için ama istediğimiz sonucu alamadık. İyi bir maçtı, Beşiktaş'ı da tebrik ederim. Fenerbahçe'nin ve diğer rakibin maçı hakkında bir yorum yapmak istemeem. Ama malum rakibin bir açıklaması olmuş. Bu açıklamaları hayretle izliyorum. Aynı statta, aynı rakip ile Fenerbahçe ile oynadığımız maçta aynı hakem Ali Palabıyık vardı. Ofsayt nedeniyle golü iptal etmedi. VAR açık değildi o zaman. 2 puanımız gitti. Hiçbir zaman organize falan demedik. Saha içinde ön plana çıkalım diyoruz. Saha dışına çıkarsak etik olmaz, doğru olmaz. Benim tarzım değildir böyle konuşmak ama bugün baktığımızda ligin ve Avrupa'nın en az gol yiyen takımıyız. Ligin en çok kazanan takımıyız. Bu tür ifadeleri şaşkınlıkla dinliyorum. Özellikle o gün biz yan hakemin görmediği ofsayttan dolayı 2 puan kaybettiğimizi paylaştık ama hiçbir kulübü suçlamadık. Böyle açıklamalar Türk futbolunda yıllardır gördüğümüz şeyler. Biz de orada 2 puan bıraktık, böyle şeyler olabiliyor. VAR'ı getirmek için en çok uğraşanlardan birisiyim. Hala VAR'ın savunucusuyum.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Kulüpteki müşavar arkadaşlara görev verdim. TFF'ye dilekçe verdik. Gerekirse ziyaret ederiz. VAR'ın kayıtları elimizde deniliyor. TFF dışında kimsede VAR'ın kayıtları olamaz. Hukuk dışında elinde bulunuyor demek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli suç duyurusunda bulunun dedim hukukçu arkadaşlara. Bizim ulaşamadığımız, kimsenin ulaşamadığı belgeler nasıl hukuk dışı temin edilebiliyor ve bu çok ciddi bir şey.

"TFF DE BUNUN ARKASINDA OLMAK ZORUNDA"

Konya maçının kayıtları elimde bulunuyor, bildiğim şeyler var diyor. Açıklamak zorunda. Federasyonun içinde eğer bu tür kayıtların kendi personeli tarafından el altı verdiyse, suç duyurusunda bulunmak zorunda. Bunun arkasında olmak zorundalar. Biz bu işin peşindeyiz. 6222'ye aykırı olan ifadelerden dolayı da suç duyurusunda bulunacağız. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama saygı duymak zorunda. Sözler çok tehlikeli. Böyle bir şey olmaz. Yarış centilmenlikle sonuna kadar gidecek. Kim şampiyon olursa o alkışlanacak. Şu anda da şampiyon olmaya en yakın taraf Başakşehir'dir.

"AÇIKLAMAYA DAVET EDİYORUM"

Rakiplere veya federasyona tehditvari açıklamalar kabul edilemez. Böyle şeyler deniliyorsa açıklamak zorundalar. Açıklamaya davet ediyorum. TFF'nin de görevi kötüye kullanan kişiler varsa iyice araştırması lazım. Bu konu hakkında kamuoyunun derhal aydınlatılması lazım.

PARTNER"Biz böyle mutluyuz""Biz böyle mutluyuz"
Başakşehir 13 maç sonra yenildiBaşakşehir 13 maç sonra yenildi
Mahmut 350. maçına çıktıMahmut 350. maçına çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Medipol Başakşehir abdurrahim albayrak göksel gümüşdağ

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: YSK'dan Maltepe'de oy sayımı kararı

Son dakika: YSK'dan Maltepe'de oy sayımı kararı

Binali Yıldırım'dan yeni açıklama

Binali Yıldırım'dan yeni açıklama

G.Saray yönetimi MHK'den VAR kayıtlarını istedi

G.Saray yönetimi MHK'den VAR kayıtlarını istedi

Necati Ateş'ten Fenerbahçe'ye olay sözler

Necati Ateş'ten Fenerbahçe'ye olay sözler

Süper Lig'in iki yıldızı için suç duyurusu

Süper Lig'in iki yıldızı için suç duyurusu

Derbi bitti, kavga çıktı! İşte ekrana gelmeyen o anlar

Derbi bitti, kavga çıktı! İşte ekrana gelmeyen o anlar

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Emre Belözoğlu geri dönüyor

Emre Belözoğlu geri dönüyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Abdullah Avcı'ya dev talip!

Abdullah Avcı'ya dev talip!

Adebayor ayrılıyor

Adebayor ayrılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Göksel Gümüşdağ'dan Abdurrahim Albayrak'a: VAR kayıtları için suç duyurusunda bulunacağız

Başakşehir'den G.Saray'a: Suç duyurusunda bulunacağız!

Medipol Başakşehir 13 maç sonra mağlubiyetle tanıştı

Başakşehir 13 maç sonra yenildi

Mahmut Tekdemir 350. maçına çıktı

Mahmut 350. maçına çıktı

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz durdurulamıyor

Burak Yılmaz durdurulamıyor

Başakşehirli futbolcu Robinho bu sezonki 11. golünü attı

Robinho bu sezonki 11. golünü attı

Başakşehir'de Edin Visca 13. asistini yaptı

Visca 13. asistini yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.