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Göksel Gümüşdağ Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakmasını istedi! Emre Belözoğlu devam edeceğini söyledi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 23.05.2018 22:55 | Son Güncelleme

Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun futbola devam edip etmemesi ile ilgili görüş ayrılığının yaşandığı kaydedildi. Başkan Göksel Gümüşdağ, Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakmasını istediğini söylerken Emre Belözoğlu 1 yıl daha oynamak istediğini belirtti.

Göksel Gümüşdağ Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakmasını istedi! Emre Belözoğlu devam edeceğini söyledi

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, 37 yaşındaki Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakmasını istediğini belirtirken; Emre ise beIN Sports Haber'de yaptığı açıklamalarda devam etmek istediğini kaydetti.

Gümüşdağ, Emre'nin agresif hareketlerinin kulübe zarar verdiğini söyledi ve, "Emre'nin saha içinde ve dışında görmek istemediğimiz bazı davranışları bizi zaman zaman üzüyor. Seneye onların olup olmayacağını konuşup, bir karar alacağız. Benim niyetim devam etmemesi, noktalaması yönünde ama kendisi arzu ediyor, hoca da istiyor" dedi.

EMRE: "DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Emre Belözoğlu ile devam etmek istediğini kaydederken, "Futbolu çok seviyorum. Bu sene devam etmekle ilgili bir karar vereceğim. Yarın başkan ile bir görüşmemiz olacak, berabere karar vereceğiz. Henüz bir karar vermedim" ifadelerini kullandı.

"BAZEN DUYGULARIM ORTAYA ÇIKIYOR"

Agresifliği ile ilgili de konuşan tecrübeli oyuncu, "Saha içinde bazen kontrol edemediğim duygularım ortaya çıkabiliyor. Bazen insanları kırdığım, istemediğim görüntüler verdiğim oluyordur. Herkesten burada bir vesileyle özür dilemiş olayım. Futbol oynarsam, bir daha o görüntüleri vermemeye çalışacağım" diye konuştu.

GÜMÜŞDAĞ: "ARDA UMARIM TOPARLAR"

Öte yandan Gümüşdağ, Arda Turan için, "Arda Turan Barcelona'nın oyuncusu ve bizde kiralık. Arda Turan'ın kişiliğiyle, yeteneğiyle ilgili problemimiz yok. Mental olarak yorgunluğu var, onu da atacak. İnanıyorum ki önümüzdeki yıl Arda kendini toparlar ve Başakşehir'e önemli katkılar sağlar" değerlendirmesini yaptı.

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