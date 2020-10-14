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Göksel Gümüşdağ: "Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde yüzde 30 seyirci alınabilir"

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 14.10.2020 19:00 | Son Güncelleme

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Şampiyonlar Ligi’nde ve Avrupa Ligi’nde Başakşehir ve Sivasspor’un rakiplerinin yüzde 30 seyirciyle oynayabildiklerini ve bu uygulamanın Türkiye’de de uygulanabileceğini belirtti. Gümüşdağ ayrıca lige kötü başladıklarını ancak Okan Buruk ve futbolculara güvendiklerini ifade etti.

Göksel Gümüşdağ: "Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde yüzde 30 seyirci alınabilir"

Kulüpler Birliği Vakfı’nın İstanbul’da gerçekleştirilen toplantısının ardından Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kendilerinin oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçlarında seyirci durumu ile alakalı bir konuşma yapan Gümüşdağ, "Bugün baktığınızda Şampiyonlar Ligi’nde Başakşehir, Avrupa Ligi’nde de Sivasspor var. Biliyorsunuz maçlar başlıyor. Dolayısıyla UEFA’nın aldığı seyirci kararı var. TFF sağ olsun burada localarla başlangıç yaptı. Ama bu anlamda sadece localar değil, baktığınızda önümüzdeki hafta salı günü Leipzig ile oynayacağımız maçta rakip takım yüzde 30 seyirci alabiliyor ama biz rövanşta alamıyoruz. Bir sonraki hafta PSG ile oynuyoruz. Sivas da bu durumda. Dolayısıyla bizler için dezavantaj oluyor. Özellikle bu uluslararası müsabakalara taraftar gelmek istiyor. Bunlar milli maçlar kadar önemli maçlar. Rusya ve Türkiye maçında da seyirci vardı ama maalesef Sırbistan maçında bugün seyirci yok. Biz de TFF’ye bir talep yazısı yolladık ve Nihat Bey’e de ilettik, onlar da değerlendireceğini söyledi. Mecnun bey de federasyona bir yazı yazdı. Talebimiz şu; özellikle Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağımız rakip maçlarda, onlar nasıl yüzde 30 seyirci kullanıyorsa biz de kullanmak istiyoruz. En azından bir pilot uygulama bizlerde olur. Arkasında ligin diğer maçlarında tabii ki mesafeler ve gruplar planlanarak yapılabilir ve TFF bunu etap etap tüm lige yayabilir" dedi.

"HOCAMIZA VE TAKIMIMIZA GÜVENİYORUZ"

Başakşehir’in ligdeki durumu hakkında da konuşan Gümüşdağ, "Bizim için her maç önemli, lige iyi başlayamadık. Maalesef 4. haftada bitti ve 1 puandayız. Bunlar çok doğal ve olabilir. Biz hocaya da takıma da güveniyoruz. Yine şampiyonluğu zorlayan bir takım olacağız" diye belirtti.
Takımda bulunan futbolcuların lisansları ile ilgili sorulan soruya da cevap veren Göksel Gümüşdağ, "Giuliano’nun lisansı biraz evvel kulübe yollandı, FIFA’dan herhangi bir engel yok. Sadece Visca değil diğer başka oyuncuların da sürelerini uzattık. En yakın zamanda bunları kamuoyuyla paylaşacağız" şeklinde konuştu.

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