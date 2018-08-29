Göksel Gümüşdağ: Visca, Adebayor ve Volkan Babacan Medipol Başakşehir'de kalacak!

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, Medipol Başakşehir Futbol Kulübü kurulduğu günden bu yana belli bir transfer stratejisiyle hareket etmektedir. Sezon bittikten sonra gerekli takviyeler en kısa zamanda yapılır ve yeni transferlerin sezon başı kampına yetişmesi amaçlanır. Beklenmedik bir durum yaşanmadığı sürece transferin son günlerinde hareketlilik yaşanmaz. Yapılan araştırmalar ve değerlendirmeler sonucunda kadromuza katmayı planladığımız oyuncularla ve kulüpleriyle sezon başlamadan anlaşma yolu aradığımız gibi, takımımızdan ayrılacak futbolcular da sezon başında bellidir.

"Futbolcularımızdan Volkan Babacan, Edin Vişça ve Emmanuel Adebayor hakkında yazılı ve görsel basında yer alan transfer iddiaları gün geçtikçe artmaktadır. Takımımızın büyük hedeflerle başladığı 2018-2019 sezonunun henüz başında futbolcularımız hakkında medyada yer alan haberler gerçek dışıdır.

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, gündemde olan Edin Visca, Volkan Babacan ve Emmanuel Adebayor transfer iddialarına yanıt verdi.

Son günlerde adı sık sık başka takımlarla anılan Volkan Babacan, Edin Vişça ve Emmanuel Adebayor'un kulübümüzden ayrılmaları hiçbir zaman gündeme gelmemiştir. Özellikle Volkan Babacan ve Edin Vişça, takımımızın son 4 yılda gösterdiği başarının ve büyümenin en büyük pay sahiplerindendir.

"VOLKAN BABACAN UZUN YILLAR KALACAK"

Volkan Babacan, kulübümüz kurulduğu günden bu yana hem bizim hem de A Milli Takımımızın kalesini korumaktadır. Kendisinin uzun yıllar daha Medipol Başakşehir formasını başarıyla taşıyacağına inanıyoruz.

"VISCA'YA 10 MİLYON EURO TEKLİF GELDİ"

Edin Vişça için bu transfer döneminde yurt dışından 10 Milyon Euro ve üzerinde gelen teklifleri kulübümüz geri çevirmiştir. Geldiği günden bu yana takıma verdiği katkı ve istikrarıyla kulübümüzün sembol isimlerinden biri haline gelen Edin Vişça, gelecek yıllarda da turuncu-lacivertli formamızı gururla giymeye devam edecektir.

"ADEBAYOR ÖRNEK FUTBOLCU PROFİLİ ÇİZİYOR"

Ülkemizde forma giyen en değerli oyunculardan Emmanuel Adebayor, futbolculuğunun yanı sıra karakteriyle de örnek bir sporcu profili çizmektedir. Dünya çapında bir isim olan tecrübeli futbolcu, bu sezon da takımımızın en önemli oyuncularından biri olacaktır.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sezon da şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda Volkan Babacan, Edin Vişça ve Emmanuel Adebayor'un Medipol Başakşehir ailesiyle birlikte olmaya devam edeceğini kamuoyunun bilgilerine sunarım."



