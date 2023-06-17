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Göksel'in son hali ağızları açık bıraktı! Göğüs dekolteli pozlarıyla büyüledi

17.06.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü isim Göksel şarkıları ile sık sık adından söz ettiriyor. Yeni şarkısını sevenleriyle buluşturan sevilen ismin son halini görenler çok şaşırdı. Adeta eriyen Göksel’in göğüs dekolteli pozları ve iddialı tarzı nefes kesti.

Göksel'in son hali ağızları açık bıraktı! Göğüs dekolteli pozlarıyla büyüledi

Uzaktan, Bi seni Konuşurum, Karar Verdim gibi birçok sevilen şarkıya imza atan Göksel yeni şarkısını sevenlerinin beğenisine sundu. Klibinde iddialı tarzı dikkat çeken Göksel'in son halini görenler çok şaşırdı.

göksel-göğüs-dekolteli-pozuyla-büyüledi

Kilo veren Göksel’in dekolteli pozlarına ise beğeni yağdı. Klibinde iddialı kıyafetler tercih eden ünlü isim göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı.

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Göksel'in pozlarına takipçileri "Çok zayıflamışsınız", "Taş bebek", "Olaysın"," Fotoğraflar harika olmuş", "Bambaşkasın" yorumlarında bulundu.

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Ünlü ismin paylaşımına yorum yapanlar arasında Zeynep Bastık ve Simge Sağın da yer aldı.

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51 yaşındaki ünlü isim, 2 yıl önce kendisinden 15 yaş küçük gitarist Osman Şahin ile flört etmeye başlamış, kısa süre sonra da ‘Ben Fena Aşığım’ adlı bir albüm çıkarmıştı. "Aşık olunca kontrolü kaybediyorum. Baş etmesi zor bir duygu. Tüm kabuğum kırılıyor. Aynı zamanda birine bu denli yüksek bir duygu beslemek beni telaşlandırıyor. Canım yansa bile gitmesin isterim. Zaten aşk acısını da severim. Kalbim hiçbir zaman boş olmaz" demişti.

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