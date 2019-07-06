MAGAZİN

Göksel sosyal medyayı mayolu pozuyla salladı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.07.2019 17:16 | Son Güncelleme

Şarkıcı Göksel, yoğun iş temposuna ara vererek yaz sezonunu açtı. Sosyal medya hesabından mayolu pozunu paylaşan Göksel, takipçilerinden tam puan aldı.

Göksel sosyal medyayı mayolu pozuyla salladı!

Şarkıları dilden dile dolanan başarılı şarkıcı Göksel, yaz sezonunu biraz geç kalsa da açtı. Sosyal medya hesabından mayolu pozunu paylaşan Göksel, yoğun tempo çalışma yorgunluğunu tatille beraber atıyor.

Hem sesiyle hem fiziğiyle yıllardır dikkatleri üzerine toplayan 47 yaşındaki Göksel, sosyal medya hesabından mayolu pozlarını paylaştı. Göksel, fotoğrafına "Işığımı bulurum inanırsam" notunu yazdı.

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Göksel'in paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Ünlü şarkıcının hayranları paylaşımın altına "Ne kadar güzelsin" yorumları yaptı.

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göksel bikini

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