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Gökyüzünde sıralı ışıklar Tekirdağ’da yine görüldü

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 26.04.2020 22:34 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da dün gece gökyüzünde görülen esrarengiz sıralı ışıkları, bu gece de gören vatandaşlar hayrete düştü.Dün gece Kırklareli’nin Lüleburgaz ve Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gökyüzünde görülen çok sayıda sıralı ışık vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlenmişti.

Gökyüzünde sıralı ışıklar Tekirdağ’da yine görüldü

Tekirdağ’da dün gece gökyüzünde görülen esrarengiz sıralı ışıkları, bu gece de gören vatandaşlar hayrete düştü.

Dün gece Kırklareli’nin Lüleburgaz ve Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gökyüzünde görülen çok sayıda sıralı ışık vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlenmişti. Bu akşam saat 21.30’dan sonra gökyüzünü seyreden vatandaşlar, yine benzer görüntülere tanık oldu. Malkara’nın Deveci Mahallesi’nde evinin önünde yıldızları seyreden Gökhan Maden ve Umut Zambak, gökyüzünde gördükleri sıralı ışıkları şaşkınlık içinde izledi.
Sıralı ışıklar hakkında yorum yapanlar, Starlink uyduları olduğunu ileri sürüyor.

Gökyüzünde sıralı ışıklar Tekirdağ’da yine görüldü

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