Gol düellosunda sahne İngiltere'den Harry Kane'in! Ballon d'Or'a göz kırptı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere ile Hırvatistan, ilk yarısında gol yağmuru yaşanan muhteşem bir maça imza atıyor. İngilizlerin süper golcüsü Harry Kane, attığı golle hem Dünya Kupası tarihinin en golcü penaltıcısı oldu hem de Gary Lineker'in rekoruna ortak olarak Ballon d'Or yürüyüşünü sürdürdü.

GOL DÜELLOSU YAŞANDI!

Maçın perdesini 12. dakikada Harry Kane'nin penaltı golüyle İngiltere açtı ancak Hırvatlar 36'da M.Baturina ile yanıt verdi. 42'de İngiltere Kane ile yeniden öne geçse de devrenin sonunda, 45'te Hırvatistan P.Musa ile skoru 2-2'ye getirdi. İkinci yarıya da fırtına gibi başlayan İngilizler, 47. dakikada J.Bellingham'ın vuruşu ile bulduğu golle skoru 3-2'ye taşıdı.

HARRY KANE REKORLARI PARÇALADI!

Mücadelede Hırvatistan filelerini havalandıran kaptan Harry Kane, bu golle birlikte adını altın harflerle tarihe kazıdı. Kane, Dünya Kupası tarihinde (seri penaltılar hariç) en fazla penaltı golü atan oyuncu unvanını tek başına ele geçirdi.

LINEKER'İ YAKALADI! 1 GOL DAHA ATARSA...

Bununla da yetinmeyen süper forvet, Dünya Kupası organizasyonlarındaki toplam gol sayısını 10'u çıkararak İngiltere futbolunun efsane ismi Gary Lineker'i yakaladı. Kane, turnuvada 1 gol daha bulması halinde İngiltere tarihinin Dünya Kupası'ndaki en golcü oyuncusu olacak.

YILIN FUTBOLCUSU ÖDÜLÜNÜ İSTİYOR

Bu sezon çıktığı 59 maçta 69 gole ulaşarak inanılmaz bir istatistik yakalayan 32 yaşındaki yıldız, bu performansıyla Ballon d'Or ödülünün en büyük adayı olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtladı.