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Gol düellosunda sahne İngiltere'den Harry Kane'in! Ballon d'Or'a göz kırptı

Dünya Kupası sahnesinde futbolseverlerin unutamayacağı bir ilk yarı resitali yaşanıyor. İngiltere ile Hırvatistan’ın kozlarını paylaştığı dev mücadelede adeta gol yağmuru yaşandı.

Gol düellosunda sahne İngiltere'den Harry Kane'in! Ballon d'Or'a göz kırptı
Burak Kavuncu
Harry Kane

Harry Kane

İNG İngiltere
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere ile Hırvatistan, ilk yarısında gol yağmuru yaşanan muhteşem bir maça imza atıyor. İngilizlerin süper golcüsü Harry Kane, attığı golle hem Dünya Kupası tarihinin en golcü penaltıcısı oldu hem de Gary Lineker'in rekoruna ortak olarak Ballon d'Or yürüyüşünü sürdürdü.

GOL DÜELLOSU YAŞANDI!

Gol düellosunda sahne İngiltere den Harry Kane in! Ballon d Or a göz kırptı 1

Maçın perdesini 12. dakikada Harry Kane'nin penaltı golüyle İngiltere açtı ancak Hırvatlar 36'da M.Baturina ile yanıt verdi. 42'de İngiltere Kane ile yeniden öne geçse de devrenin sonunda, 45'te Hırvatistan P.Musa ile skoru 2-2'ye getirdi. İkinci yarıya da fırtına gibi başlayan İngilizler, 47. dakikada J.Bellingham'ın vuruşu ile bulduğu golle skoru 3-2'ye taşıdı.

HARRY KANE REKORLARI PARÇALADI!

Gol düellosunda sahne İngiltere den Harry Kane in! Ballon d Or a göz kırptı 2

Mücadelede Hırvatistan filelerini havalandıran kaptan Harry Kane, bu golle birlikte adını altın harflerle tarihe kazıdı. Kane, Dünya Kupası tarihinde (seri penaltılar hariç) en fazla penaltı golü atan oyuncu unvanını tek başına ele geçirdi.

LINEKER'İ YAKALADI! 1 GOL DAHA ATARSA...

Gol düellosunda sahne İngiltere den Harry Kane in! Ballon d Or a göz kırptı 3

Bununla da yetinmeyen süper forvet, Dünya Kupası organizasyonlarındaki toplam gol sayısını 10'u çıkararak İngiltere futbolunun efsane ismi Gary Lineker'i yakaladı. Kane, turnuvada 1 gol daha bulması halinde İngiltere tarihinin Dünya Kupası'ndaki en golcü oyuncusu olacak.

YILIN FUTBOLCUSU ÖDÜLÜNÜ İSTİYOR

Gol düellosunda sahne İngiltere den Harry Kane in! Ballon d Or a göz kırptı 4

Bu sezon çıktığı 59 maçta 69 gole ulaşarak inanılmaz bir istatistik yakalayan 32 yaşındaki yıldız, bu performansıyla Ballon d'Or ödülünün en büyük adayı olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtladı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere rekor Harry Kane Garry Lineker İngiltere-Hırvatistan maçı
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