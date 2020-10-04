YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Göl kıyısındaki 15 kaçak yapı yıkıldı

Göl kıyısındaki 15 kaçak yapı yıkıldı

ADANA HABERLERİ  | 04.10.2020 12:46 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Baraj Gölü çevresindeki kaçak ticari yapılaşmalarla ilgili sorunu ortadan kaldırmak için harekete geçti.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Baraj Gölü çevresindeki kaçak ticari yapılaşmalarla ilgili sorunu ortadan kaldırmak için harekete geçti. İlk etapta Medline Hastanesi arkasında kalan nokta ile Çatalan Köprüsü arasındaki kıyı şeridinde faaliyet gösteren yaklaşık 15 kaçak ticari yapı, yıkıldı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, kaçak yapılaşmayla mücadelenin süreceği ve nihai amaç olarak Seyhan Baraj Gölü çevresinde, halkın kullanımında olması gereken alanların tamamının, kaçak yapılaşmadan temizlenmesi olduğu belirtildi.
Açıklamada, benzer durumda olan yapı sahiplerinin, kaçak yapılarını kendiliğinden kaldırmalarının beklendiği, aksi taktirde kanunların uygulanması noktasında gerekenin yapılacağı bildirildi.
Kaçak yapılaşmayla mücadelenin Çatalan Köprüsü’nün karşısında da süreceği kaydedilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Adnan Menderes Bulvarı ve Amerikan Adası olarak bilinen bölgedeki kaçak yapıların da vatandaşlarımızın kullanımına açılmasını planlıyoruz. DSİ’nin, Adnan Menderes Bulvarı ve söz konusu adayla ilgili bir projesi var. Biz bu projenin tamamlanmasını beklediğimiz için, kaçak yapıyla mücadeleye farklı bir bölgeden başladık. Bu konuda Valiliğimiz ve ilgili kurumlarla birlikte, koordineli şekilde hareket ediyoruz. Zaten söz konusu proje başladığında, bölgedeki kaçak yapıların varlığı da son bulacak. Bununla alakalı ilgili kurumlarımızla görüşmelerimiz başladı."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSoner Sarıkabadayı evlendiSoner Sarıkabadayı evlendi
Balık tutarken elektriğin akımına kapıldıBalık tutarken elektriğin akımına kapıldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
AID Diyarbakır temsilciliği yeni yönetimi basın mensuplarıyla bir araya geldi
AID Diyarbakır temsilciliği yeni yönetimi basın mensuplarıyla bir araya geldi
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır
Alkollü sürücü çocuk parkına daldı, aracı bırakıp kaçtı
Alkollü sürücü çocuk parkına daldı, aracı bırakıp kaçtı
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
Muğla'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Muğla'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Eskimanyas kalesi için proje yapılacak
Eskimanyas kalesi için proje yapılacak

Adana Namaz Vakitleri 4 Ekim Pazar

İmsak
05:10
Sabah
06:30
Öğle
12:32
İkindi
15:50
Akşam
18:25
Yatsı
19:39

Adana Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Pazar

Atalı Eczanesi
Seyhan
Doğancem Eczanesi
Seyhan
Eda Eczanesi
Seyhan
Huzur Eczanesi
Seyhan
Ömer Eczanesi
Seyhan
Pırıl Eczanesi
Seyhan
Pozitif Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Adana'da bir otomobilde 55 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi
Adana'da bir otomobilde 55 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı çift hakim karşısında
Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı çift hakim karşısında
Adana'da park halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu
Adana'da park halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.