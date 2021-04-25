Gol kraliçeliğinde Zelal ve Bassira Tourre ilk sırada

Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nda 16 takımın yer aldığı 4 grupta karşılaşmalar tamamlandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen tedbirlere dikkat edilerek, 4 grupta toplam 24 maç yapıldı.

Toplam 88 golün atıldığı grup maçlarının ardından gol kraliçeliği yarışında Fatih Vatansporlu Zelal Baturay'la, ALG Spor'dan Bassira Tourre 5'er golle ilk sırada yer aldı. Kireçburnu'ndan Elanur Laçin'in 4 golle yer aldığı yarışta, ALG Spor'dan Derya Arhan ile Beşiktaş'tan İrem Eren ve Yağmur Uraz 3'er golle sıralandı.

EN FARKLI SONUÇ FATİH VATANSPOR'DAN

Grup maçlarında oynanan karşılaşmalarda en farklı skoru Amed Sportif Faaliyetleri 8-0 mağlup eden Fatih Vatanspor alırken, en çok gol 8-1 sona eren Beşiktaş - İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor ve 6-3 tamamlanan Fomget Gençlik ve Spor ile Kireçburnu arasında oynanan maçlarda atıldı.

Seyircisiz olarak oynanan karşılaşmaları TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ile Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve Kadın Milli Takımlar teknik ekibi de takip etti.