Göl manzaralı kayak merkezi ’kara’ hasret kaldı: Yağış olmadığı için sezon açılamadı

Sivrice ilçesinde 2 bin 347 metre rakımlı Hazar Dağının eteklerinde Hazar Gölüne hakim manzarasıyla dikkat çeken kayak merkezinde tüm hazırlıklar tamamladı. Kış mevsiminin yarılanmasına rağmen yeterince kar yağmaması nedeniyle Hazarbaba Kayak Merkezinde sezon açılmadı. Hazırlıkların tamamlandığı tesiste tek eksiğin kar olduğunu belirten kayak eğitmeni Uğur Atagün, kayak yapılabilmesi için ortalama 65 santim kara ihtiyaç olduğunu söyledi.

’’KAYAK İÇİN 65 SANTİM KARA İHTİYAÇ VAR’’

Tesiste bakım çalışmalarının tamamlandığını dile getiren Eğitmen Uğur Atagün, ’’Aynı zamanda pist düzenlemelerimiz tamamı ile hazır. Ancak kar yeterli değil. Şu an kar yağışı bekliyoruz. Kayak yapılabilmesi için ortalama 65 santim kara ihtiyacımız var. Aynı zamanda makinemizin ezmesi gerekiyor. Bundan dolayı şuan karı beklemek durumundayız. Genel olarak çevre illere hizmet vermekteyiz. Diyarbakır, Malatya, Tunceli başta olmak üzere birçok ilden severek geliyorlar. Herkes arayarak kar yağdı mı, kayak yapılıyor mu diye soruyor. Ama maalesef kar şu anda yeterli değil. Bir yandan kayak yaparken aynı zamanda göl manzarasını izleyebiliyorsunuz. Burası bu manzara ile sayılı tesislerden bir tanesidir. Hava durumuna baktığımız zaman bir kar yağışı görülüyor. Yalnız yağdığı zaman rüzgarla birlikte olduğunda dağılıyor. Bundan da istediğimiz sonucu alamıyoruz” dedi.

