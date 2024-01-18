YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Göl manzaralı kayak merkezi ’kara’ hasret kaldı: Yağış olmadığı için sezon açılamadı

Göl manzaralı kayak merkezi ’kara’ hasret kaldı: Yağış olmadığı için sezon açılamadı

İHA İHA
18.01.2024 09:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bulunan ve göl manzarası ile dikkat çeken Hazarbaba Kayak Tesisinde hazırlıklar tamamlanmasına rağmen karın yeterince yağmaması nedeniyle sezon açılamadı.

Göl manzaralı kayak merkezi ’kara’ hasret kaldı: Yağış olmadığı için sezon açılamadı

Sivrice ilçesinde 2 bin 347 metre rakımlı Hazar Dağının eteklerinde Hazar Gölüne hakim manzarasıyla dikkat çeken kayak merkezinde tüm hazırlıklar tamamladı. Kış mevsiminin yarılanmasına rağmen yeterince kar yağmaması nedeniyle Hazarbaba Kayak Merkezinde sezon açılmadı. Hazırlıkların tamamlandığı tesiste tek eksiğin kar olduğunu belirten kayak eğitmeni Uğur Atagün, kayak yapılabilmesi için ortalama 65 santim kara ihtiyaç olduğunu söyledi.

’’KAYAK İÇİN 65 SANTİM KARA İHTİYAÇ VAR’’

Tesiste bakım çalışmalarının tamamlandığını dile getiren Eğitmen Uğur Atagün, ’’Aynı zamanda pist düzenlemelerimiz tamamı ile hazır. Ancak kar yeterli değil. Şu an kar yağışı bekliyoruz. Kayak yapılabilmesi için ortalama 65 santim kara ihtiyacımız var. Aynı zamanda makinemizin ezmesi gerekiyor. Bundan dolayı şuan karı beklemek durumundayız. Genel olarak çevre illere hizmet vermekteyiz. Diyarbakır, Malatya, Tunceli başta olmak üzere birçok ilden severek geliyorlar. Herkes arayarak kar yağdı mı, kayak yapılıyor mu diye soruyor. Ama maalesef kar şu anda yeterli değil. Bir yandan kayak yaparken aynı zamanda göl manzarasını izleyebiliyorsunuz. Burası bu manzara ile sayılı tesislerden bir tanesidir. Hava durumuna baktığımız zaman bir kar yağışı görülüyor. Yalnız yağdığı zaman rüzgarla birlikte olduğunda dağılıyor. Bundan da istediğimiz sonucu alamıyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tofaş’ta zam sevinci sabaha kadar sürdüTofaş’ta zam sevinci sabaha kadar sürdü
İş bulma vaadiyle sosyal medyadan para talep edenlere cezaİş bulma vaadiyle sosyal medyadan para talep edenlere ceza
Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltıBingöl’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 18 Ocak Perşembe

İmsak
06:06
Sabah
07:32
Öğle
12:38
İkindi
15:12
Akşam
17:35
Yatsı
18:56

Elazığ Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Perşembe

Cannur eczanesi
Karakocan
Atas eczanesi
Kovancilar
Onur eczanesi
Merkez
Demet eczanesi
Merkez
Murat eczanesi
Merkez
Safak eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.