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Gol sonrası 'Putin' tezahüratı olay olmuştu! Fenerbahçe'den açıklama geldi: Savaş korkaklıktır!

28.07.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin kendi sahasında Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada stadyumda bir grup kişinin 'Putin' tezahüratı yapmasından sonra sarı lacivertli kulübün internet sitesinden bir açıklama yayınlandı. Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada 'Savaşın her türlüsüne karşıyız. Bu konudaki düşüncemiz en başından beri nettir.' denildi.

Gol sonrası 'Putin' tezahüratı olay olmuştu! Fenerbahçe'den açıklama geldi: Savaş korkaklıktır!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında bir grup kişi tarafından "Vladimir Putin" tezahüratı yapılması gündem olmuştu. Fenerbahçe'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda sahamızda oynanan Dynamo Kyiv maçında, rakip takımın golünden sonra tribünlerin bir bölümünden duyulan; kulübümüzü temsil etmeyen, kulübümüzün kurumsal duruşunu hiçbir şekilde yansıtmayan bir söyleme karşı bu açıklamayı yapıyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak etki alanımızla her daim hem ülkemizde hem de dünyada toplumsal ve insani konularda farkındalık yaratmaya özen gösteriyor; bunu bir sorumluluk olarak görüyoruz.

Kulübümüz savaş sürecinin başlangıcı olan 24 Şubat 2022 tarihinde bu sürece dair tepki veren ilk kulüp olmuştur.

Tüm resmi mecralarımız aracılığı ile dile getirdiğimiz mesajımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz: Savaş; yüreklilik değil, korkaklıktır! #SavaşaHayır

Ayrıca bu hassasiyetimizin en büyük örneklerinden bir diğeri de; Ukrayna’da barışa dikkat çekmek ve maddi-manevi katkı sağlamak amacıyla 'Barış İçin Futbol' diyerek Shakhtar Donetsk ile Nisan ayında sahamızda oynadığımız dostluk maçı ve Shaktar Donetsk takımını her konuda yanlarında olarak günler boyunca ülkemizde ağırlamamızdır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konudaki duruşumuz ve sürecin ilk gününden itibaren tavrımız tüm kamuoyunun malumudur.

Dünkü maçın 58. dakikasında rakip takımın bazı oyuncularının, özellikle geçmişte ülkemizde bir takımda forma giyen yedek kalecilerinin gol sonrası sergilemiş olduğu abartılı hareketler, tribünlerin bir bölümünün galeyana gelmesine ve 120 dakika süren maç içerisinde sadece 20 saniye süren bir reaksiyona sebebiyet vermiştir.

Sebebi her ne olursa olsun tribünlerimizin bir bölümünden yükselen reaksiyonu Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kesinlikle kabul etmiyoruz.

Kulübümüzün duruşunu ve değerlerini asla temsil etmeyen bu söylemin, tüm taraftarımıza mal edilmesi ve kulübümüze sorumluluk atfedilmesi de adil ve hakkaniyetli bir yaklaşım değildir.

Geldiğimiz noktada; bu konu üzerinden hem ülkemizin hem de kulübümüzün töhmet altında bırakılmasını, yanlış anlaşılmaya sebep olacak şekilde gündem yapılmaya çalışılmasını ve konunun siyasetle ilişkilendirilmesini kınıyoruz.

Bu gündem vesilesiyle Fenerbahçe Spor Kulübü olarak spor ve siyasetin birbirinden her zaman ayrı tutulması gerektiği noktasındaki duruşumuzu bir kez daha tüm kamuoyuna hatırlatıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
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