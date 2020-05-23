YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Gölbaşı Belediyesi Bayram tıraşıyla Bayrama hazırladı

Gölbaşı Belediyesi Bayram tıraşıyla Bayrama hazırladı

ANKARA HABERLERİ  | 23.05.2020 16:54 | Son Güncelleme

Gölbaşı Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi pek çok vatandaşı bayram hazırlığı kapsamında berberlerde ağırladı.Ramazan Bayramı öncesinde bayram tıraşı olmak isteyen vatandaşları düşünerek örnek bir uygulamaya imza atan Gölbaşı Belediyesi, maske ve eldiven takarak hijyen kurallarına uygun şekilde bayram tıraşı gerçekleştirdi.

Gölbaşı Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi pek çok vatandaşı bayram hazırlığı kapsamında berberlerde ağırladı.
Ramazan Bayramı öncesinde bayram tıraşı olmak isteyen vatandaşları düşünerek örnek bir uygulamaya imza atan Gölbaşı Belediyesi, maske ve eldiven takarak hijyen kurallarına uygun şekilde bayram tıraşı gerçekleştirdi. İhtiyaç sahibi vatandaşların öncelikli olarak tıraş edildiğini söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Bu süreç boyunca sizlere her zaman yaptığımız hizmetler ile ulaşmayı amaçladık. Yine çağrımızı yineliyorum. Ne zaman ihtiyacınız olursa belediyemizi arayarak tıraş olma talebinizi iletebilirsiniz. Bugün birçok vatandaşımızı hijyen koşullarına uygun şekilde bayrama hazırladık. Bayram boyunca hizmetimiz devam edecek. Sadece tıraş hizmetimizle değil bütün ihtiyaçlarınız ile yanınızdayız” dedi.
Ramazan Bayramı’nda gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlamasını da hatırlatan Başkan Ramazan Şimşek sözlerine şunları ekledi:“Bu bayram ayrı da olsak dayanışma ve el birliği ile bu günleri geride bırakacağız. Tüm İslam aleminin bayramını yürekten kutluyorum.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görüntüler Türkiye'den! Mağaraya girip yarasayı öptüGörüntüler Türkiye'den! Mağaraya girip yarasayı öptü
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayıp olarak aranan genç kendini asmış halde bulundu

Kayıp olarak aranan genç kendini asmış halde bulundu

İzmir’de 430 bin kişilik iftar sofrası

İzmir’de 430 bin kişilik iftar sofrası

MÜSİAD İzmir’den Ramazan Bayramı kutlaması

MÜSİAD İzmir’den Ramazan Bayramı kutlaması

Türkiye'nin ilk cam seyir terası bu bayram "garip" kaldı

Türkiye'nin ilk cam seyir terası bu bayram "garip" kaldı

Bayram öncesi Buca pazarlarında teyakkuz

Bayram öncesi Buca pazarlarında teyakkuz

Başkan Soyer, Selluka uygulamasını anlattı

Başkan Soyer, Selluka uygulamasını anlattı

Ankara Namaz Vakitleri 23 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:32
Sabah
05:20
Öğle
12:50
İkindi
16:46
Akşam
20:11
Yatsı
21:50

Ankara Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Cumartesi

Arda Erman Eczanesi
Cankaya
Ayşegülün Eczanesi
Cankaya
Can Ece Eczanesi
Cankaya
Çayyolu Eczanesi
Cankaya
Derin Eczanesi
Cankaya
Güçlü Eczanesi
Cankaya
Hekimköy Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Baskına giden polise oral seks teklifi

Baskına giden polise oral seks teklifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.