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Gölbaşı Belediyesi camilerdeki temizlik çalışmalarına devam ediyor

ANKARA HABERLERİ  | 31.08.2020 14:59 | Son Güncelleme

Gölbaşı Belediyesi korona virüs salgını kapsamında, camilerdeki hijyen ve temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi camilerdeki temizlik çalışmalarına devam ediyor

Gölbaşı Belediyesi korona virüs salgını kapsamında, camilerdeki hijyen ve temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Temizlik işleri ekipleri ile sık sık bir araya gelerek hassasiyetle çalışmalarını yakından takip eden Başkan Şimşek, “Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenle ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri önceliğimiz” dedi.
Camilerin yeniden açıldığı günden bu zaman dilimine kadar Gölbaşı ilçesi genelindeki temizlik ve hijyen çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini ve konu üzerinde hassasiyetle durduklarını aktaran Başkan Ramazan Şimşek, “Camilerimizin tekrar ibadete açılması ile Gölbaşı genelinde temizlik çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Camilerimizde her türlü temizlik işlemlerini düzenli olarak gerçekleştiriyor, tek kullanımlık seccade dağıtımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Biz üstümüze düşen görevi yerine getirdik. Vatandaşlarımızın da temkinli olmalarını rica ediyoruz. Sosyal mesafe kurallarına ve hijyen kurallarına uygun ibadetlerimizi gerçekleştirelim” açıklamasında bulundu.

Gölbaşı Belediyesi camilerdeki temizlik çalışmalarına devam ediyor

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