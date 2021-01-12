YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Gölbaşı’nda 14. etap kırsal kalkınma toplantısı

Gölbaşı’nda 14. etap kırsal kalkınma toplantısı

12.01.2021 16:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gölbaşı’nda 14. etap kırsal kalkınma toplantısı

Tarım ve Orman Bakanlığının çağrıya çıktığı 14.

Tarım ve Orman Bakanlığının çağrıya çıktığı 14. Etap Kırsal Kalkınma ve Alt Yapı Projeleri Gölbaşı ilçesinde anlatıldı.
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Gölbaşı ilçesinde yatırım planlayan üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas’ın da katıldığı toplantıya üreticinin ilgisi yüksekti.
Yüzde 50, bakanlık destekli projelere giren ekonomik yatırımlardan hayvansal ve bitkisel üretime dayalı işletmelerin desteklenme şartları anlatıldı. Proje takviminden, projeyi hazırlayacak danışmanların yapacağı iş ve işlemlere kadar açıklık getirilen sunumda çiftçilerle yapılan soru cevapların ardından toplantı sonlandırıldı.
Toplantıda sunumu konu uzmanları il müdürlüğü teknik elemanları yaparken tüm ilçelerdeki 14. etap toplantısına katılan İl Müdürü Nurettin Kıyas da katılarak projeleri çok önemsediğini ve 5 yıl devam edeceğini belirtti.

Gölbaşı’nda 14. etap kırsal kalkınma toplantısı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Adıyaman Namaz Vakitleri 12 Ocak Salı

İmsak
06:09
Sabah
07:35
Öğle
12:40
İkindi
15:14
Akşam
17:35
Yatsı
18:56

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Salı

Güleş Eczanesi
Merkez
Selda Eczanesi
Merkez
Yenizeynep Eczanesi
Merkez
Bulamlar Eczanesi
Besni
Hilal Eczanesi
Golbasi
Lokman Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Diğer Haberler

Zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor

Zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor

Lise Caddesindeki çalışmalar sürüyor

Lise Caddesindeki çalışmalar sürüyor

Milletvekili Tutdere Adıyaman trafiğini meclise taşıdı

Milletvekili Tutdere Adıyaman trafiğini meclise taşıdı

Gölbaşı’nda mahallelere yeni yollar açılıyor

Gölbaşı’nda mahallelere yeni yollar açılıyor

Başkan Sümer: “Besni Gençlik Merkezi mimarisiyle kendine hayran bırakıyor”

Başkan Sümer: “Besni Gençlik Merkezi mimarisiyle kendine hayran bırakıyor”

Okula Yeşilay Kulüp Odası kuruldu

Okula Yeşilay Kulüp Odası kuruldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.