Gölbaşı’nda 14. etap kırsal kalkınma toplantısı

Tarım ve Orman Bakanlığının çağrıya çıktığı 14. Etap Kırsal Kalkınma ve Alt Yapı Projeleri Gölbaşı ilçesinde anlatıldı.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Gölbaşı ilçesinde yatırım planlayan üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas’ın da katıldığı toplantıya üreticinin ilgisi yüksekti.

Yüzde 50, bakanlık destekli projelere giren ekonomik yatırımlardan hayvansal ve bitkisel üretime dayalı işletmelerin desteklenme şartları anlatıldı. Proje takviminden, projeyi hazırlayacak danışmanların yapacağı iş ve işlemlere kadar açıklık getirilen sunumda çiftçilerle yapılan soru cevapların ardından toplantı sonlandırıldı.

Toplantıda sunumu konu uzmanları il müdürlüğü teknik elemanları yaparken tüm ilçelerdeki 14. etap toplantısına katılan İl Müdürü Nurettin Kıyas da katılarak projeleri çok önemsediğini ve 5 yıl devam edeceğini belirtti.



