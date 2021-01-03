YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Gölbaşı’nda dezenfekte çalışmalarına devam ediyor

Gölbaşı’nda dezenfekte çalışmalarına devam ediyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 03.01.2021 13:32 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından korona virüs (Covid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışmalarına devam ediliyor.Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, Turan Özdemir Caddesini ve kaldırımları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından korona virüs (Covid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışmalarına devam ediliyor.
Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, Turan Özdemir Caddesini ve kaldırımları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti. Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren itfaiye yetkilileri, "Ekiplerimiz korona virüsü önlemleri kapsamında mahallelerimizdeki yollarda dezenfekte çalışması gerçekleştiriyorlar. İlçemizin cadde ve sokakları dezenfekte ediliyor. Korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında bu tür çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCem'den Serenay hamlesiCem'den Serenay hamlesi
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!
1/

Adıyaman Namaz Vakitleri 3 Ocak Pazar

İmsak
06:09
Sabah
07:36
Öğle
12:36
İkindi
15:06
Akşam
17:27
Yatsı
18:49

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Pazar

Altınşehir Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Yeni Zeynep Eczanesi
Merkez
Nergiz Eczanesi
Besni
Nehir Eczanesi
Golbasi
Sağlık Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.