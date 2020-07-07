Gölbaşı’nda otomobil yan yattı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yan yattı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden Elazığ istikametine giden Sinan G. idaresindeki 10 EE 711 plakalı Opel marka otomobil Gölbaşı Malatya karayolu 15. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı.

Yaşanan kazada sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

