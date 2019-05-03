Golcü futbolcu Saido Berahino’nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması

İngiltere Championship Lig ekiplerinden Stoke City forması giyen Saido Berahino’nun menajeri Fem Mathias Moriba, Radyospor’da yayınlanan Spor Kazanı programına bağlanarak Fenerbahçe hakkında flaş açıklamalar yaptı.

Golcü futbolcunun menajeri Moriba transferi ile ilgili, “Şu anda herhangi bir kulüple anlaşmadık ancak görüştüğümüz kulüpler var. Müzakere ettiğimiz kulüpler var. Fenerbahçe ile doğrudan bir kontağım yok ama Fenerbahçe’nin oyuncuma yönelik ilgi gösterdiğini biliyorum. Bize Fenerbahçe’nin ilgisi olduğunu söyleyen insanlar var ve bu isimler Fenerbahçe’ye yakın isimler. Oyuncumun sözleşmesi 2022 yılında bitiyor ama Stoke City ile serbest olması hakkında görüşürüyoruz. Oyuncumla ilgilenen çok kulüp var ama oyuncum Türk kulüplerinde oynama fikrine çok sıcak bakıyor.” dedi.

Berahino, 2017 yılında West Bromwich Albion’dan 13.9 milyon Euro’ya transfer edildi ve Stoke City formasıyla çıktığı 56 maçta 5 gol atmayı başardı. Burundi asıllı İngiliz futbolcu, 2010 yılında İngiltere U17 takımıyla U17 Avrupa Şampiyonluğu yaşadı.

