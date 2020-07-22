YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Gölcük Hamidiye Köyü’ne doğalgaz geliyor

Gölcük Hamidiye Köyü’ne doğalgaz geliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.07.2020 18:51 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.

Gölcük Hamidiye Köyü’ne doğalgaz geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gölcük ilçesi Hamidiye Köyü’nde Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonuyla gerçekleşen doğalgaz altyapı çalışmasını inceledi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük Hamidiye köyünde başlanan doğalgaz altyapı çalışmalarını devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler aldı. 229 binada toplamda 325 dairenin faydalanacağı doğalgaz hizmeti hakkında konuşan Büyükakın, “Hamidiye köyündeki vatandaşlarımızın doğalgaz kullanma konusunda yoğun bir talebi vardı. Büyükşehir Belediyesi olarak kurduğumuz koordinasyonla altyapı başta olmak üzere gereken çalışmaların yapılmasını sağladık. Hamidiye köyümüzde yaklaşık on kilometrelik bir hat döşenecek. İnşallah Eylül ayının ortalarında köyümüze doğalgaz vereceğiz” dedi.
Yaklaşık 2-300 bin metrelik kazının tamamlandığı Hamidiye Köyü’nün haricinde başka bölgelerde de doğalgaz altyapı çalışmalarının yapıldığını sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, “Önümüzdeki süreçte doğalgaz olmayan birçok yerleşim yerinde bu eksikliği gidereceğiz. Vatandaşlarımızı temiz bir enerji ile buluşturacağız. Şehrimizin mümkün olan her noktasında doğalgaz kullanımını yaygınlaştırmak istiyoruz. Hem emisyon açısından yarar sağlanacak hem de vatandaşlarımız doğalgaz kullanmanın konforuna ulaşmış olacak” diye konuştu.

Gölcük Hamidiye Köyü’ne doğalgaz geliyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

Yalovalı çiftten örnek davranış

Yalovalı çiftten örnek davranış

Hem maske dağıttı, hem veda etti

Hem maske dağıttı, hem veda etti

Kaçak avcılara tazminat şoku

Kaçak avcılara tazminat şoku

Otomobil bisiklete çarptı: 1 yaralı

Otomobil bisiklete çarptı: 1 yaralı

Kadın futbolculardan Şahin Kırbıyık’a ziyaret

Kadın futbolculardan Şahin Kırbıyık’a ziyaret

Kocaeli Namaz Vakitleri 22 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:52
Sabah
05:41
Öğle
13:12
İkindi
17:08
Akşam
20:33
Yatsı
22:14

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler22 Temmuz Çarşamba

Delilbaşı Eczanesi
Izmit
Eren Eczanesi
Izmit
Cankatar Eczanesi
Darica
Can Eczanesi
Kartepe
Su Eczanesi
Gebze
Merkez Eczanesi
Golcuk
Burak Eczanesi
Gebze
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kartepe’de Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleşti

Kartepe’de Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleşti

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Körfez Belediyesi’nden öğrencilere sınav hediyesi

Körfez Belediyesi’nden öğrencilere sınav hediyesi

Gebze Belediyesi mobilya atıklarını kapıdan ücretsiz alıyor

Gebze Belediyesi mobilya atıklarını kapıdan ücretsiz alıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.