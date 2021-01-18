Gölcük Tabiat Parkı’nda göl buz tuttu! Gölcük Tabiat Parkı’ndaki ev kimin? Gölcük Tabiat Parkı nerede?

Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan Gölcük Tabiat Parkı, hem doğası hem de keyifli ortamıyla sık sık ziyaretçi akınına uğruyor. Son olarak çam ormanları arasında saklı olan Gölcük gölü buz kesti. Şimdi bölgeyi ziyaret etmek isteyenler tarafından çeşitli araştırmalar yapılıyor. Peki, Gölcük Tabiat Parkı’na nasıl gidilir? İşte detaylar...

GÖLCÜK TABİAT PARKI’NDA GÖL BUZ TUTTU

Tabiat parkında gece eksi 15 derece olarak ölçülen hava sebebiyle gölün yüzeyi buzla kaplandı. 40 santimetre karın olduğu Gölcük Tabiat Parkı’nda gölün de donması ile beraber seyrine doyulmaz görüntüler oluştu. Karla kaplanan çam ormanları ve donan göl ile birlikte ortaya ziyaretçiler için muhteşem bir güzellik çıktı. Gölcük Tabiat Parkı’ndaki manzara da dron ile havadan görüntülendi. Öte yandan Bolu Belediyesi de gölün çevresine “Donmuş göl yüzeyine çıkmak tehlikeli ve yasaktır” ifadelerinin bulunduğu uyarıcı tabelalar yerleştirdi.

GÖLCÜK TABİAT PARKI NEREDE?

Bolu ilinin 13 km güneyinde yer alan bölge, ormanlar arasında suni olarak yapılmış küçük ve şirin bir set gölü olarak geçiyor. Göle ulaşım şehir merkezinden kalkan Bolu Belediyesi Halk Otobüsleri, Seben ve Kıbrıscık ilçe minibüsleri ile sağlanabiliyor. Yükseltisi 1206 metre olan gölün alanı 4,5 hektar, çevresi ise 1300 metredir. Etrafında sarıçam, kayın, gürgen ve göknar ağaları bulunan göl, her mevsim ziyaretçilerine eşsiz bir görüntü sunuyor.