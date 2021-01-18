Gölcük Tabiat Parkı’nda göl buz tuttu! Gölcük Tabiat Parkı’ndaki ev kimin? Gölcük Tabiat Parkı nerede?

Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan Gölcük Tabiat Parkı, hem doğası hem de keyifli ortamıyla sık sık ziyaretçi akınına uğruyor. Son olarak çam ormanları arasında saklı olan Gölcük gölü buz kesti. Şimdi bölgeyi ziyaret etmek isteyenler tarafından çeşitli araştırmalar yapılıyor. Peki, Gölcük Tabiat Parkı’na nasıl gidilir? İşte detaylar...
Tabiat parkında gece eksi 15 derece olarak ölçülen hava sebebiyle gölün yüzeyi buzla kaplandı. 40 santimetre karın olduğu Gölcük Tabiat Parkı’nda gölün de donması ile beraber seyrine doyulmaz görüntüler oluştu. Karla kaplanan çam ormanları ve donan göl ile birlikte ortaya ziyaretçiler için muhteşem bir güzellik çıktı. Gölcük Tabiat Parkı’ndaki manzara da dron ile havadan görüntülendi. Öte yandan Bolu Belediyesi de gölün çevresine “Donmuş göl yüzeyine çıkmak tehlikeli ve yasaktır” ifadelerinin bulunduğu uyarıcı tabelalar yerleştirdi.
Bolu ilinin 13 km güneyinde yer alan bölge, ormanlar arasında suni olarak yapılmış küçük ve şirin bir set gölü olarak geçiyor. Göle ulaşım şehir merkezinden kalkan Bolu Belediyesi Halk Otobüsleri, Seben ve Kıbrıscık ilçe minibüsleri ile sağlanabiliyor. Yükseltisi 1206 metre olan gölün alanı 4,5 hektar, çevresi ise 1300 metredir. Etrafında sarıçam, kayın, gürgen ve göknar ağaları bulunan göl, her mevsim ziyaretçilerine eşsiz bir görüntü sunuyor.
Bölgeyi ziyaret eden ve bölgede fotoğraf çektiren ziyaretçilerin fotoğraflarında mutlaka bölgedeki şirin yapıdaki ev yer alıyor. Bu nedenle bu evin sahibinin kim olduğu da daima merak ediliyor. Bölgenin en önemli simgelerinden olan yapı, "Devlet Konukevi" olarak kullanılıyor. Gölün hemen yanında Tarım ve Orman Bakanlığının “Devlet Konukevi” olan şirin bir yapı yer alıyor. Gölün çevresinde bu tesisten başka kır gazinosu ismiyle bir restaurant, kır lokantası, kafeterya, büfe, mescit ve bungalov tipi konaklama tesisleri bulunuyor. Oldukça şirin bir göl olan Gölcük’ün çevresine araçla girilemiyor.
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