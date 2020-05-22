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Gölcük ve Karamürsel’de plajlara kum seriliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.05.2020 11:05 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz sezonu öncesinde Gölcük ve Karamürsel plajlarına kum seriliyor.Yaz aylarında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sahillerde hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz sezonu öncesinde Gölcük ve Karamürsel plajlarına kum seriliyor.
Yaz aylarında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sahillerde hazırlık çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kandıra ilçesindeki plajlarda onarım ve Yaz sezonuna hazırlık çalışması gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Gölcük ve Karamürsel’deki plajlarda kum serme çalışması yapılıyor.
Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Karamürsel Dereköy sahili, Altın Kemer Halk Plajı, Ereğli Sahili ve Gölcük Ulaşlı Halk Plajında kum serim çalışması gerçekleştiriyor. Çalışma kapsamında 900 metreküp toplamda 50 kamyon plaj kumu sahillere seriliyor.

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DÜZELTME - "Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İZTO üyeleriyle turizm sektörünü değerlendirdi" başlıklı haberimizin 7. paragrafı, kaynağından, "yurt dışı uçuşlar için" ifadesi eklenerek, düzenlenmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarım

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Korfez
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Izmit
Kocaeli Eczanesi
Izmit
Gebeş Eczanesi
Kandira
Saygılı Eczanesi
Izmit
Aslı Eczanesi
Izmit
Çağlar Eczanesi
Darica
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