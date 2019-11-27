Golden Boy ödülü Joao Felix'in oldu

Joao Felix, Avrupa'da 2019 yılının en iyi genç futbolcusu seçildi. 20 yaşındaki oyuncu, İtalyan gazetesi Tuttosport'un verdiği Golden Boy ödülünün sahibi oldu.

Ödüle Jadon Sancho, Nicolo Zaniolo, Moise Kean, Phil Foden, Ansu Fati gibi oyuncuların yanı sıra, Trabzonspor'un genç yeteneği Abdülkadir Ömür de aday gösterilmişti.

"Altın Çocuk" ödülünü daha önce kazanan isimler ise sonraki yıllarda futbol dünyasına damga vurdu. Lionel Messi, Wayne Rooney, Cesc Fabregas, Sergio Aguero gibi futbolcular gençlik yıllarında bu ödülü elde etmişti.

Portekizli Joao Felix, geçen sezon Benfica formasıyla çıkış yakalamış, yaz transfer döneminde de 126 milyon Euro bedelle Atletico Madrid'in yolunu tutmuştu.

