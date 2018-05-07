Golden State, New Orleans'ı 118-92 yendi ve seriyi 3-1'e getirdi

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Batı Konferansı yarı finali 4. maçında 38 sayı, 9 ribaunt, 5 asistlik performans sergileyen Kevin Durant, Warriors'ın Pelicans deplasmanındaki 118-92'lik galibiyetinde başrol oynadı.
Seride durumu 3-1 yaparak konferans finaline yaklaşan Warriors'ta Stephen Curry 23, Klay Thompson 13 sayı attı.
Pelicans'ta Anthony Davis 26 sayı, 12 ribaunt, Jrue Holiday 19 sayı, 7 ribaunt, E'Twaun Moore ise 20 sayı buldu.
Rockets seriyi kazanmaya yakın
Batı Konferansı'nın diğer yarı finalinde Houston Rockets, Utah Jazz'a konuk olduğu maçta 100-87 galip gelerek durumu 3-1 yaptı ve seriyi kazanmaya yaklaştı.
Rockets'ta Chris Paul 27 sayı, 12 ribaunt, 6 asist, James Harden 24 sayı, 4 ribaunt, 4 top çalma, Clint Capela 12 sayı, 15 ribaunt, 6 blokluk performans ortaya koydu.
Jazz'da Donovan Mitchell 25 sayı, 9 ribaunt, Joe Ingles 15 sayı, 8 ribaunt, Rudy Gobert 11 sayı, 10 ribaunt üretti.
Warriors ve Rockets, birer maç daha kazanması halinde Batı Konferansı finalinde eşleşecek.
NBA play-off'larına 2 maçla devam edilecek.
Aykut Kocaman, Bursaspor maçı sonrası istifa sinyali verdi!
Sow hüngür hüngür ağladı
Nuri Şahin'in yeni takımı belli oldu
Erman Toroğlu: Şenol Güneş Trabzonspor'da
Samsunspor Spor Toto 2. Lig'e düştü!
Altay, Gümüşhanespor'u yenip Spor Toto 1. Lig'e yükseldi!
UEFA'dan Galatasaray kararı
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz bombası
Claudia Romani Galatasaray forması giydi!
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine çıkmaması nedeniyle savunmasını PFDK'ya gönderdi!
Tolga Zengin için Milan iddiası
Gökdeniz Karadeniz futbolu bırakacağı tarihi açıkladı!
Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum