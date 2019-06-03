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Golden State Warriors 109 - 104 Toronto Raptors

NBA HABERLERİ  | 03.06.2019 12:31 | Son Güncelleme

NBA finalinde Toronto Raptors'ı 109-104 yenen Golden State Warriors, seriyi 1-1'e getirdi.

Golden State Warriors 109 - 104 Toronto Raptors

Normal sezonun 2. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip takımı olan Toronto Raptors, final serisinin 2. maçında, son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors'ı ağırladı.

Raptors, ilk yarıyı 59-54 önde kapattı ancak Warriors, 3. çeyreğin başında yakaladığı 18-0'lık seri sayesinde sahadan 109-104 galip ayrıldı. Warriors böylece sahasında oynayacağı 3 ve 4. karşılaşmalar öncesi seride durumu 1-1 yaptı.

KLAY THOMPSON SAKATLANDI
25 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle oynayan Warriors'ın all-star gardı Klay Thompson, bitime 10 dakika 40 saniye kala sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı. Warriors'ta Stephen Curry 23 sayı, Draymond Green 17 sayı, 10 ribaunt, 9 asist ve DeMarcus Cousins 11 sayı, 10 ribaunt, 6 asist üretti.

Raptors'ın all-star forveti Kawhi Leonard, 34 sayı ve 14 ribauntla "double double"a imza attı. Kullandığı 16 serbest atışta da isabet bulan Leonard, NBA finallerinin rekorunu kırdı. Kenardan oyuna giren Fred VanVleet ise 17 sayı kaydetti.

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