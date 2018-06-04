Golden State Warriors 122 - 103 Cleveland Cavaliers

Golden State Warriors, ilk periyodu 32-28, maçın ilk devresini ise 59-46 üstünlükle kapadı. 3'üncü çeyreğe iyi bir başlangıç yapan Cleveland Cavaliers, Stephen Curry'i savunmakta zorlandı. Son periyotta da Curry iyi oyununu sürdürdü ve takımına galibiyeti getiren isimlerin başında geldi. Final serisi 2'nci maçında Cleveland Cavaliers'ı 122-103 mağlup eden Golden State Warriors seride 2-0 öne geçti.
Golden State Warriors'ta Stephen Curry, 33 sayı, 7 ribaunt ve 8 asistlik performans sergilerken, Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 29 sayı, 9 ribaunt, 13 asistlik performansla double-double yaptı.
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