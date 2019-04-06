SPOR

Golden State Warriors galibiyet serisini sürdürdü

NBA HABERLERİ  | 06.04.2019 10:15 | Son Güncelleme

NBA'de son şampiyon Golden State Warriors, Cedi Osman'ın forması giydiği Cleveland Cavaliers'ı 120-114 yendi.

Golden State Warriors galibiyet serisini sürdürdü

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers'ı 120-114 mağlup etti. NBA'e 13 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Cleveland Cavaliers'ı 120-114 yendi ve üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.

Warriors'ta Stephen Curry 40 sayı, 6 ribaunt, 7 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynarken, Draymond Green 20, Kevin Durant 15 sayı üretti. Cedi Osman'ın 15 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle maçı tamamladığı Cavaliers'ta, Colin Sexton 27 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

HARDEN'LI ROCKETS FARKLI KAZANDI

James Harden'ın forma giydiği Houston Rockets, sahasında New York Knicks'i 120-96 yendi ve bu sezon 52. galibiyetine ulaştı. Harden'ın 26 sayı, 8 ribaunt, 8 asistlik performans sergilediği ev sahibi ekipte, Clint Capela 12 sayı, 15 ribaunt, Chris Paul 11 sayı, 10 asistle "double double" yaptı. Mario Hezonja'nın 16 sayı, 16 ribaunt, 11 asistle "triple double" yaptığı Knicks'te Henry Ellenson da 16 sayı üretti.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Toronto Raptors: 113-111

Orlando Magic-Atlanta Hawks: 149-113

Washington Wizards-San Antonio Spurs: 112-129

Houston Rockets-New York Knicks: 120-96

Indiana Pacers-Boston Celtics: 97-117

Minnesota Timberwolves-Miami Heat: 111-109

Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons: 123-110

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 112-122

Utah Jazz-Sacramento Kings: 119-98

Phoenix Suns-New Orleans Pelicans: 133-126

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 119-110

Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers: 120-114

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 117-122

PARTNERAt yarışı izlemeye gittiler, kendilerinden geçtiler!At yarışı izlemeye gittiler, kendilerinden geçtiler!
Warriors deplasmanda kazandıWarriors deplasmanda kazandı
Yok böyle maçYok böyle maç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
NBA golden state warriors cleveland cavaliers cedi osman

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Barça'dan 16'lık yıldıza dudak uçuklatan bedel

Barça'dan 16'lık yıldıza dudak uçuklatan bedel

Galatasaray'a attığı gol, Ronaldo'yu bile geçti!

Galatasaray'a attığı gol, Ronaldo'yu bile geçti!

Fırtına gibi geri döndüler

Fırtına gibi geri döndüler

Liverpool liderliği geri aldı

Liverpool liderliği geri aldı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Lebron James sezonu kapattı

Lebron James sezonu kapattı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

NBA'e Enes Kanter uyarısı!

NBA'e Enes Kanter uyarısı!

Obradovic ve NBA bombası

Obradovic ve NBA bombası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Golden State Warriors galibiyet serisini sürdürdü

Warriors galibiyet serisini sürdürdü

Golden State Warriors, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı mağlup etti

Warriors deplasmanda kazandı

Nefes kesen mücadelenin galibi Chicago Bulls

Yok böyle maç

Russell Westbrook 51 yıl sonra adını tarihe yazdırdı

Westbrook tarih yazdı!

Milwaukee Bucks Brooklyn Nets'i 131-121 yendi

Bucks deplasmanda güldü

NBA'i karıştıran tecavüz iddiası

NBA'i karıştıran tecavüz iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.