Golden State Warriors'ı üst tura Kevin Durant taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Los Angeles Clippers'ı deplasmanda 129-110 yenen Golden State Warriors, seriyi 4-2'ye getirerek Batı Konferansı yarı finalinde Houston Rockets'ın rakibi oldu.
NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Batı Konferansı play-off ilk tur 6. karşılaşmasında Los Angeles Clippers'a konuk olan Warriors, yıldız oyuncusu Kevin Durant'in skorer oyununun yardımıyla mücadeleden 129-110 galip ayrıldı.
Warriors'ta Durant, 38'i ilk yarıda olmak üzere 50 sayıyla galibiyette başrolü oynayıp, play-off'lardaki kariyer rekorunu kırdı. Draymond Green 16 sayı, 14 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaparken, Stephen Curry ise 24 sayı, 6'şar asist ve ribauntla galibiyette pay sahibi oldu. Clippers'ta Danilo Gallinari 29 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Shai Gilgeous-Alexander ise 22 sayı ve 6 asistlik performans sergiledi.
Seriyi 4-2'ye getirerek tur atlayan Golden State Warriors, Batı Konferansı yarı finalinde Houston Rockets'la karşılaşacak. NBA play-off'larına, Toronto Raptors-Philadelphia 76ers (0-0) ve Denver Nuggets-San Antonio Spurs (3-3) maçlarıyla devam edilecek.
Galatasaray yöneticisinden şampiyonluk tweeti!
F.Bahçe'nin eski hocası 70 yaşında yeni takımına imza attı
Şilili yıldıza İnter kancası!
Mustafa Cengiz'den hakem açıklaması
Fenerbahçe çıkış arayacak
Nwakaeme, Fenerbahçe'ye odaklandı
Adana Demirspor ilk yarı gol yemiyor
Milan'ı yıkan Lazio kupada finalde
Manchester United 0-2 Manchester City
Leipzig'in rakibi Bayern oldu
Başkan adaylığı için son gün 2 Mayıs
Futbolu bırakıp porno yıldızı oldu
25 yaşında Beşiktaş tarihine geçecek!
Yusuf Yazıcı için müthiş itiraf! 20 milyon...
Hakan Çalhanoğlu için karar verildi
1. Lig'de 8 gollü müthiş maç!
Okuyucu Yorumları 0 yorum