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Golden State Warriors Oklahoma City'yi 108-100 yendi

NBA HABERLERİ  | 17.10.2018 11:02 | Son Güncelleme

NBA’de normal sezonun ilk gününde Boston Celtics, Philadelphia 76ers’i 105-87, Golden State Warriors da Oklahoma City Thunder'ı 108-100 mağlup etti.

Golden State Warriors Oklahoma City'yi 108-100 yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, sezona galibiyetle başladı.

Sahasında Oklahoma City Thunder'ı ağırlayan Golden State Warriors, baştan sona üstün götürdüğü maçta rakibini 108-100 yendi.

Ev sahibi ekipte Stephen Curry, 32 sayı, 8 ribaunt, 9 asistle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Kevin Durant'ın 27 sayı attığı mücadelede, Klay Thompson 14 sayıyla oynadı.

Konuk takımda ise Paul George'un 27, Dennis Schröder'in 21 sayılık performansları mağlubiyete engel olamadı.

BOSTON 76ERS'A ACIMADI

Açılış günündeki diğer karşılaşmada ise Boston Celtics, sahasında Philadelphia 76ers'ı 105-87 yendi.

Celtics'te Jayson Tatum 23 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Marcus Morris 16 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Konuk takımda Joel Embiid 23 sayı, 10 ribaunt, Ben Simmons ise 19 sayı, 14 ribauntla mücadelede "double double" yapan diğer isimler oldu.

Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, maçta 1 dakika süre aldı.

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Golden State Warriors Oklahoma City'yi 108-100 yendiGolden State Warriors Oklahoma City'yi 108-100 yendi
Golden State Warriors Oklahoma City'yi 108-100 yendiGolden State Warriors Oklahoma City'yi 108-100 yendi
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Anahtar Kelimeler:
NBA golden state warriors oklahoma city thunder boston celtics philadelphia 76'ers

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