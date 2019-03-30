Golden State Warriors son saniye basketiyle kaybetti

NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin çekişmeli mücadelesinde, bu sezon play-off bileti alamayan Minnesota Timberwolves, konuk ettiği lider Golden State Warriors'ı normal süresi 115-115 biten maçta uzatmanın son saniyesinde bulduğu basketle 131-130 yendi.
Sezonun 34. galibiyetine ulaşan Timberwolves'ta Andrew Wiggins 24 sayı, 9 ribaunt, Josh Okogie 21 sayı, Jerryd Bayless 17 sayı, 6 asist, takımına son saniyede serbest atıştan bulduğu basketle galibiyeti getiren Karl-Anthony Towns ise 15 sayı, 13 ribaunt ve 7 asistle mücadeleyi tamamladı. Bu sezon 24. kez kaybeden Warriors'ta Stephen Curry 37 sayıyla maçın en skoreri olurken, Kevin Durant 23 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaptı.
CELTİCS SON SANİYE BASKETİYLE KAZANDI
Doğu Konferansı'nda play-off'u garantileyen takımların mücadelesinde Boston Celtics, sezonun 45. galibiyetini, konuk ettiği Indiana Pacers'ı son saniye basketiyle 114-112 yenerek aldı. Celtics'e galibiyeti getiren son saniye basketini kaydeden all-star Kyrie Irving 30 sayı, 5 asist, Al Horford 19 sayı, 7 ribaunt, Jaylen Brown 16 sayı, Aron Baynes da 13 sayı, 13 ribaunt üretti.
Sezonun 31. mağlubiyetini alan Pacers'ta Bojan Bogdanovic 27 sayı, Thaddeus Young 18 sayı, 9 ribaunt, Myles Turner ise 15 sayı, 11 ribauntla maçı tamamladı. NBA'de yarın 9 maç oynanacak.
Çakır çaldı, Al Nassr oynadı
F.Bahçe'nin yıldızı İtalya'yı karıştırdı
Ali Koç acı reçeteyi açıkladı!
Loris Karius için flaş iddia
Galatasaray'dan UEFA açıklaması
'Transferime Fikret Orman izin vermedi'
Galatasaray'da sakatlık şoku! İşte yıldız ismin durumu
Yıldız oyuncu arabasını bordo maviye boyadı
Cüneyt Çakır'a dev görev
Tim Cahill emekliye ayrıldı
Ünal Karaman'dan oyuncularına uyarı
Francesco Totti'den Real Madrid itirafı!
Amedsporlu Mansur Çalar'a indirim!
80 milyonluk bomba transfer! Rekor kırdılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum