SPOR

Golden Warriors işi ilk çeyrekte bitirdi

NBA HABERLERİ  | 16.01.2019 10:25 | Son Güncelleme

İlk periyotta attığı 51 sayıyla NBA rekorunu kıran Golden State Warriors, Denver Nuggets'ı deplasmanda 142-111 mağlup etti.

Golden Warriors işi ilk çeyrekte bitirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets'ı 142-111 yenen Golden State Warriors, ilk çeyrekte attığı 51 sayıyla lig rekorunu kırdı. NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren ekipler Denver Nuggets ile Golden State Warriors arasındaki karşılaşmayı, 142-111'lik skorla konuk ekip kazandı.

Bir NBA maçının ilk çeyreğindeki en yüksek skora 51 sayıyla ulaşan Warriors, üst üste 5. galibiyetini alarak Batı Konferansı'nda liderliğe yükseldi. Warriors'ı galibiyete, 31 sayı, 6 ribaunt üreten Stephen Curry, 31 sayı, 3 top çalmayla oynayan Klay Thompson ve 27 sayı, 6 asistle mücadele eden Kevin Durant taşıdı. Nuggets'ta Malik Beasley'nin 22 ve Jamal Murray'nin 21 sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi.

Antetokounmpo'dan 25 dakikada "triple double"

Milwaukee Bucks'ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo, takımının Miami Heat'i 124-86 yendiği karşılaşmada, 25 dakikada ürettiği 12 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle "triple double"a imza attı. Ev sahibi Bucks'ta forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova da maçı, 5 sayı ve 2 ribauntla tamamladı.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Harden çıldırdı! Rekor...Harden çıldırdı! Rekor...
Cavaliers galibiyeti hatırladıCavaliers galibiyeti hatırladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
golden state warriors denver nuggets NBA

En Çok Okunan Haberler

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Süper Lig'de flaş ayrılık! Resmen açıklandı

Süper Lig'de flaş ayrılık! Resmen açıklandı

Beşiktaş'ın yeni kalecisi

Beşiktaş'ın yeni kalecisi

Galatasaray, Marcao'nun bonservis bedelini açıkladı

Galatasaray, Marcao'nun bonservis bedelini açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Raptors rakip tanımıyor

Raptors rakip tanımıyor

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Cedi'nin rekoru Cavs'e yetmedi

Cedi'nin rekoru Cavs'e yetmedi

Lakers'ı Bogdanovic yıktı

Lakers'ı Bogdanovic yıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Golden Warriors işi ilk çeyrekte bitirdi

Warriors işi ilk çeyrekte bitirdi

James Harden'ın tarihi performansı Houston'a galibiyeti getirdi

Harden çıldırdı! Rekor...

Cavaliers Cedi'nin 20 sayısıyla galibiyeti hatırladı

Cavaliers galibiyeti hatırladı

Detroit Pistons, Los Angeles Clippers'ı 109-104 mağlup etti

Griffin eski takımını yıktı

Denver Nuggets evinde yenilmiyor

Denver evinde yenilmiyor

Ersanlı Milwaukee Bucks deplasmanda kazandı

Ersanlı Milwaukee deplasmanda kazandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.