Golden Warriors sahasında farklı kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, sahasında Indiana Pacers'ı 112-89 mağlup etti. NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, sahasında Indiana Pacers'ı 23 sayı farkla yenerek bu sezonki 49. galibiyetine ulaştı.

Ev sahibi ekipte 19 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan DeMarcus Cousins, takımının en skorer ismi olurken, Klay Thompson 18, Stephen Curry ve Kevin Durant 15'er sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Konuk takımda ise Tyreke Evans 20, Thaddeus Young 18 sayıyla maçı tamamladı.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Denver Nuggets: 108-113

Charlotte Hornets-Minnesota Timberwolves: 113-106

Atlanta Hawks-Utah Jazz: 117-114

Phoenix Suns-Detroit Pistons: 98-118

Sacramento Kings-Dallas Mavericks: 116-100

Golden State Warriors-Indiana Pacers: 112-89

