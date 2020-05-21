Golf dünyasının flaş ikilisi Paige Spiranac ve Holly Sonders karşı karşıya gelecek

Golf dünyasının yürek hoplatan ikilisi Paige Spiranac ve Holly Sonders, yardım maçında karşı karşıya gelecekSon dönemde golf dünyasının dikkat çeken isimlerinden olan Paige Spiranac ve Holly Sonders, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Tiger Woods ve Phil Mickelson golf sporunda şimdiye kadarki en büyük oyuncularından ikisi fakat Paige Spiranac ve Holly Sonders'a gösterilen ilgi her geçen gün artıyor.

Koronavirüs nedeniyle golf sporuna da ara verilince ünlü isimler kendini formda tutmak için evlerinde antrenman yapmaya devam ediyor.

Instagram paylaşımlarıyla popüler olan ikili, dünyanın merakla izleyeceği bir karşılaşmaya çıkacak.

Tiger Woods ve Phil Mickelson, koronavirüs nedeniyle yardıma muhtaç insanlara para toplamak için bir yardım kampanyası düzenleyecek. Bu kampanya kapsamında ünlü golfçüler biraraya gelip birbiriyle karşılaşacak.

Koronavirüs nedeniyle herkesin evde olduğu bu dönemde maçlar da evden yapılacak. Projeksiyon yardımıyla bir sistem kurulup bu sistem üzerinden maçlar oynanacak.