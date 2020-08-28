SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Golfte 30 Ağustos Federasyon Kupası'na İstanbul ev sahipliği yapacak

Golfte 30 Ağustos Federasyon Kupası'na İstanbul ev sahipliği yapacak

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 28.08.2020 17:19 | Son Güncelleme

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen 30 Ağustos Federasyon Kupası, İstanbul'da yapılacak.

Golfte 30 Ağustos Federasyon Kupası'na İstanbul ev sahipliği yapacak

Federasyonun açıklamasına göre, 30 Ağustos Zaferi Bayramı'nın 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek organizasyon, 29-30 Ağustos tarihlerinde Silivri'deki Marmara Golf Sahası'nda 183 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Turnuvanın ilk gününde 18 yaş ve altı, ikinci gününde ise 19 yaş ve üstü oyuncular sahaya çıkacak.

Müsabakaların ardından en iyi "gross skoru" yapan oyuncunun adı TGF Federasyon Kupası üzerine yazılacak.

Geçen sene düzenlenen organizasyonun şampiyonu, elde ettiği 148 gross skoruyla İstanbul Gençler Golf Akademisi'nden Ilgın Zeynep Denizci olmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adım atacak yer yok! Gündüz plajlar, akşam sokaklar doldu Adım atacak yer yok! Gündüz plajlar, akşam sokaklar doldu
Erol Bilgin'in Londra 2012'deki derecesi geçersiz sayıldıErol Bilgin'in Londra 2012'deki derecesi geçersiz sayıldı
G.Saray'ın yeni transferi Fatih Öztürk kimdir?G.Saray'ın yeni transferi Fatih Öztürk kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Almanya'dan flaş Yunanistan açıklaması
Almanya'dan flaş Yunanistan açıklaması
Acun Ilıcalı F.Bahçeli yıldızı transfer ediyor
Acun Ilıcalı F.Bahçeli yıldızı transfer ediyor
Sow transferi resmen açıklandı
Sow transferi resmen açıklandı
Ümit Özat geri döndü
Ümit Özat geri döndü
Galatasaray'da ayrılık!
Galatasaray'da ayrılık!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İşte Mike Tyson'ın maçının tarihi
İşte Mike Tyson'ın maçının tarihi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Koronavirüs (Covid-19): NBA'de tüm maçlar süresiz ertelendi
Koronavirüs (Covid-19): NBA'de tüm maçlar süresiz ertelendi
Survivor Aycan'ın paylaşımı olay oldu!
Survivor Aycan'ın paylaşımı olay oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Golfte 30 Ağustos Federasyon Kupası'na İstanbul ev sahipliği yapacak
Golfte 30 Ağustos Federasyon Kupası İstanbul'da
Formula 1'de sıradaki durak Belçika
Sıradaki durak Belçika
Doping yapan milli halterci Erol Bilgin'in Londra 2012'deki derecesi geçersiz sayıldı
Erol Bilgin'in Londra 2012'deki derecesi geçersiz sayıldı
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin hazırlık turnuvasına katılamayacak
Anadolu Efes, turnuvaya katılmayacak
Naomi Osaka Western & Southern Açık’tan çekildi
Yıldız tenisçi, turnuvadan çekildi! İşte nedeni...
Alex Marquez drone ile yarıştı
Drone ile yarıştı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.