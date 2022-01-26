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Gölhisar Park Orman Millet Bahçesi beyaz örtüyle kaplandı

26.01.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gölhisar Park Orman Millet Bahçesi beyaz örtüyle kaplandı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde kar yağışıyla beyaza bürünen Park Orman Milet Bahçesi havadan görüntülendi.

Karla kaplanan millet bahçesi doğal yapısı, seyir terası, yel değirmeni, su değirmeni, hayvanat bahçesi, at çiftliği, mega oyun parkı, piknik alanları, kır kahvehanesi, gölet ve şelalesiyle ziyaretçilerine seyirlik manzaralar sunuyor.

Kar yağışını fırsat bilen doğa tutkunları millet bahçesinde gezerek bol bol fotoğraf çektirdi.

Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, AA muhabirine, manzarasıyla bölge halkının ilgisi çeken millet bahçenin kar yağışıyla bir başka güzelliğe büründüğünü söyledi.

İçinde birçok sosyal tesisi barındıran millet bahçenin bu mevsimdeki doyumsuz manzarasını izlemeye davet eden Sertbaş, "Böylesi doğal bir tesisi ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kar millet bahçemize çok yakıştı. İlçemizi ziyaret edecek misafirlerimiz, bölgenin doğal yapısının ve turizm zenginlinin tadını çıkaracak." diye konuştu.

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