YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Gölmarmara’da hijyen çalışmaları devam ediyor

Gölmarmara’da hijyen çalışmaları devam ediyor

MANİSA HABERLERİ  | 09.12.2020 11:05 | Son Güncelleme

İl genelinde korona virüs salgınına karşı dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara’da da bu çalışmalarını sürdürüyor.

İl genelinde korona virüs salgınına karşı dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara’da da bu çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ilçede ortak kullanım alanları dezenfekte edilirken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Gölmarmara İtfaiye Amirliği de, ana arter ve kaldırımlarda dezenfeksiyonlu su ile yıkama çalışması gerçekleştirdi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Gölmarmara İtfaiye Amirliği ekipleri, Gölmarmara’da sorumluluk alanındaki cadde, ana arter ve kaldırımlarda dezenfeksiyonlu su ile yıkama çalışması gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de, ilçede ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti. Manisa Büyükşehir Belediyesinin her alanda yanlarında olmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Gölmarmaralılar, çalışmaları takdirle karşılarken, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamaya uymayan gençler bakın nasıl yakalandı! Kısıtlamaya uymayan gençler bakın nasıl yakalandı!
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

Manisa Namaz Vakitleri 9 Aralık Çarşamba

İmsak
06:41
Sabah
08:09
Öğle
13:08
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:19

Manisa Nöbetçi Eczaneler 9 Aralık Çarşamba

Aksoy Eczanesi
Merkez
Hekimoğlu Eczanesi
Merkez
Nur Ege Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Berra Eczanesi
Turgutlu
Sağlık Eczanesi
Turgutlu
Baysal Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.