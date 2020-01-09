Gömeç’te korodan THM ziyafeti

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde kurulu bulunan ‘Sanat Topluluğu’ korusu verdiği konserle ilçe halkına unutulmaz bir gece yaşattı.

Gömeç Sanat Topluluğunun ‘Yeni Yıla Merhaba Türk Halk Müziği Konseri’ Nuri Bozyel Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam sanata ve sanatçıya büyük saygı duyduklarıını ifade ederek müzik ziyafeti çeken başta topluluk kurucusu Engin Demir, grup başkanları Nurcan Ontan şef Ahmet Dalkılıç ve Senay Cankaya ile Behzat Demirbilek olmak üzere koro üyelerine teşekkür ederek çiçek verdi. Konserde solistler ve koristler dinleyicilere müzik ziyafeti çekti.

