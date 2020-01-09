YURTHABER
  4. Gömeç’te korodan THM ziyafeti

Gömeç’te korodan THM ziyafeti

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.01.2020 15:37 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde kurulu bulunan ‘Sanat Topluluğu’ korusu verdiği konserle ilçe halkına unutulmaz bir gece yaşattı.Gömeç Sanat Topluluğunun ‘Yeni Yıla Merhaba Türk Halk Müziği Konseri’ Nuri Bozyel Kültür Merkezi’nde yapıldı.Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam sanata ve sanatçıya büyük saygı duyduklarıını ifade ederek müzik ziyafeti çeken başta topluluk kurucusu Engin Demir, grup başkanları Nurcan Ontan şef Ahmet Dalkılıç ve Senay Cankaya ile Behzat Demirbilek olmak üzere koro üyelerine teşekkür ederek çiçek verdi.

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde kurulu bulunan ‘Sanat Topluluğu’ korusu verdiği konserle ilçe halkına unutulmaz bir gece yaşattı.
Gömeç Sanat Topluluğunun ‘Yeni Yıla Merhaba Türk Halk Müziği Konseri’ Nuri Bozyel Kültür Merkezi’nde yapıldı.
Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam sanata ve sanatçıya büyük saygı duyduklarıını ifade ederek müzik ziyafeti çeken başta topluluk kurucusu Engin Demir, grup başkanları Nurcan Ontan şef Ahmet Dalkılıç ve Senay Cankaya ile Behzat Demirbilek olmak üzere koro üyelerine teşekkür ederek çiçek verdi. Konserde solistler ve koristler dinleyicilere müzik ziyafeti çekti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...SGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...
Havran’da MHP’den kaz etli pilav gecesiHavran’da MHP’den kaz etli pilav gecesi
Balıkesir’de başarılı okul sporcularına ödülleri törenle verildiBalıkesir’de başarılı okul sporcularına ödülleri törenle verildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Veysel Karakış dualarla toprağa verildi

Veysel Karakış dualarla toprağa verildi

Büyükçekmece’de farkındalık oluşturan buluşma

Büyükçekmece’de farkındalık oluşturan buluşma

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Balıkesir Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:53
Sabah
08:22
Öğle
13:20
İkindi
15:47
Akşam
18:08
Yatsı
19:32

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Dinç Eczanesi
Merkez
Sinem Eczanesi
Merkez
Yusuf Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Yorgun Eczanesi
Ayvalik
Ayyıldız Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Edremit’te bacadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Edremit’te bacadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bilgilendirme toplantısı yaptı

Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bilgilendirme toplantısı yaptı

Meclisin gündemi deprem oldu

Meclisin gündemi deprem oldu

Bandırma’da eline kitap alan okumaya koştu

Bandırma’da eline kitap alan okumaya koştu

Hatipler Camii Kız Kur’an Kursu açıldı

Hatipler Camii Kız Kur’an Kursu açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.