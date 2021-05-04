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Gomes, Kadıköy'e damga vuran o anları anlattı!

04.05.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurumsporlu futbolcu Gomes, Fenerbahçe maçında oyuna girmek istemediğini iddiaları hakkında konuştu.

Gomes, Kadıköy'e damga vuran o anları anlattı!

Erzurumsporlu Ricardo Gomes, Fenerbahçe maçında oyuna girmek istemediği ve kulübü FIFA'ya şikayet ettiği iddialarını yalanladı!

Kulübü FIFA'ya şikayet etmediğini ifade eden Gomes: "Dört aydır maaş almamama rağmen kulübü FIFA'ya şikayet etmedim" dedi.

"SENİ SEVİYORUM" DEDİ

"Maçın ikinci yarısında oyuna gireceğim bilgisi verildikten sonra oyuna girmek için hazırlıklara başladım. Sonra hoca geldi ve seni seviyorum gibi bir şeyler söyledi. Benim futbol oynamam için bana bunu söylemene gerek yok."

"DEĞİŞİKLİK DÜŞÜNMÜYORUM"

"Her oyuncu gibi oynamak istiyordum ve sonra gelip akabinde değişiklik düşünmüyorum ihtiyaç yok dedi. Sonrasında ben de hazırlanmayı bıraktım. Oyuna girmek istemediğim yönünde yapılan açıklamanın gerçeği yansıtmadığını takım arkadaşlarım da biliyor"

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
erzurum kümeye MARŞ MARŞ
Kıvırmayıda bilmiyor. Yılmaz hoca motive etmek için seni seviyorum demiş. Çıkıp oynayacaksın. Madem ücret sorunun var niye grliyorsun stada. Formayı giymişin. Futbolumuz çöplük oldu.
bu oyunlara tokuz bu fener üzerinden 2.oyun demba ba bu gomis nimetten sanıp bu adamları kullanan zihniyet ne yaparsan yap sonuç değişmez

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