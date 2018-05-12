Gomis, Alex'in gol rekoruna ortak oldu

Galatasaray'ın golcü ismi Bafetimbi Gomis, Alex de Souza'yı yakaladı. Gomis bu sezonki 28. golünü kaydetti ve eski Fenerbahçeli futbolcu Alex de Souza'nın bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu rekoruna ortak oldu.
Bir gol daha bulması halinde 29 gole ulaşacak olan Fransız golcü, rekoru egale edecek. Son haftalarda gol problemi çeken Gomis, son iki hafta karşılaşmaları olan Beşiktaş ve Akhisarspor karşılaşmalarında birer penaltı kaçırmıştı.
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