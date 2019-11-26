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Gomis: Babamla (Fatih Terim) birlikte hikayemizi sonlandırmak için bir gün geri döneceğim

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.11.2019 13:38 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Fransız yıldız, Instagram hesabından Fatih Terim'i kastederek "Babamla birlikte hikayemizi sonlandırmak için bir gün geri döneceğim" yazdı.

Gomis: Babamla (Fatih Terim) birlikte hikayemizi sonlandırmak için bir gün geri döneceğim

Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Fransız yıldız, Instagram hesabından Fatih Terim'i kastederek "Babamla birlikte hikayemizi sonlandırmak için bir gün geri döneceğim" yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Bafetimbi Gomis Galatasaray fatih terim

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
babamı kaldı gomis az kaldı basıyorlar tekmeyi
bu saatten sonra griezman bile gelse faydasız
Bu adam geri gelirse Gs ye . Ben diyeceğimi biliyorum Gs taraftarına. Gittiğinde demediğini bırakmadı Gs taraftarı . Paracı .... vs vs yakıştırmalar yapıp tt yapmışlardı .
@mehmet_1980_eltah GS taraftarı ve camiası çok geniş bilader,böyle şeyler sorun olmaz onlar için.belhanda ana bacı sövdü bu adamlara,ertesi hafta baba dedikleri fatih terim 11 de başlattı adamı...1 kelime tepki gösteremediler babalarına...yarın fetöcü hakan şükürle arif gelse antrenör olarak ,gıkları çıkmaz yine...adamlar kongrede bile ihraç etmediler o ikisini,spor bakanı konuya el attı...mideler geniş onlarda anlıyacagın
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