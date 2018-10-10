Gomis: Galatasaray yönetimi beni satmak istedi ve bu kararın sorumluluğunu almalılar

Bugünlerde Al Hilal forması giyen Bafetimbi Gomis, Galatasaray'dan ayrılık süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
Önceliğinin Galatasaray'da kalmak olduğunu belirten Bafetimbi Gomis, "Kariyerime burada devam etmeyi ve kontratımı uzatmayı istedim. Zam değildi talebim. Kontratımı uzatma talebim reddedildi. Menajerim kulüple anlaşma yapmaya gitmişti ve benim ilk hedefim Galatasaray'da kalmaktı. Ama başkan ve yöneticilerin menajerime ilk sordukları soru, 'Gomis'e teklif var mı?' olmuş. Bu beni çok derinden yaraladı. Sezon sonu benim için hiç teklif alamamalarının sebebi de sezon içinde gelen bütün teklifleri reddetmemdi. Aralık ayında Çin'den teklif almıştım ama Galatasaray ile olan hikayemin devam etmesini, şampiyonluğu ve gol krallığını istiyordum. Sezon sonunda beni tutmak yerine satmak istediklerini hissettim. Paraya ihtiyaçları vardı ve beni satmak istediler, onları anlıyorum. Parasal sıkıntılar vardı, bu anlayış gösterebileceğim bir durum ama bu kararın sorumluluğunu almalılar" diye konuştu. (Sabah)
MUSTAFA CENGİZ'DEN GOMIS'E CEVAP: ALDIĞI 150 MİLYON TL'Yİ GÜLE GÜLE HARCASIN
Eski futbolcuları Fransız Bafetimbi Gomis'in asansörde selam vermediği yönünde çıkan haberlere cevap veren Mustafa Cengiz, "Ben hiçbir zaman takımla gitmiyorum. Aynı otelde kalmıyorum. Günü birlik gidiyorum. Futbolcuları tanımıyorum. Gomis bana selam vermedi demedim. Gomis bana selam verse ne olur vermese ne olur? Beni tanımıyor ki! Biz asla Gomis satılsın, şu alınsın demeyiz. Takımın başında Fatih Terim var. Feghouli'ye de resmi teklif geldi ama gitmedi. Nasıl gönderelim? Köle mi futbolcu? Gitmek istemezse gitmez. Zaten elimizde var göndermek istediğimiz bir tane ama gitmiyor. Buradan Gomis'e sevgilerimi iletiyorum. Gomis'in yolu açık olsun. Aldığı 150 milyon TL'yi güle güle harcasın" açıklamasında bulundu.
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