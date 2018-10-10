Gomis: Galatasaray yönetimi beni satmak istedi ve bu kararın sorumluluğunu almalılar

Bugünlerde Al Hilal forması giyen Bafetimbi Gomis, Galatasaray'dan ayrılık süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Önceliğinin Galatasaray'da kalmak olduğunu belirten Bafetimbi Gomis, "Kariyerime burada devam etmeyi ve kontratımı uzatmayı istedim. Zam değildi talebim. Kontratımı uzatma talebim reddedildi. Menajerim kulüple anlaşma yapmaya gitmişti ve benim ilk hedefim Galatasaray'da kalmaktı. Ama başkan ve yöneticilerin menajerime ilk sordukları soru, 'Gomis'e teklif var mı?' olmuş. Bu beni çok derinden yaraladı. Sezon sonu benim için hiç teklif alamamalarının sebebi de sezon içinde gelen bütün teklifleri reddetmemdi. Aralık ayında Çin'den teklif almıştım ama Galatasaray ile olan hikayemin devam etmesini, şampiyonluğu ve gol krallığını istiyordum. Sezon sonunda beni tutmak yerine satmak istediklerini hissettim. Paraya ihtiyaçları vardı ve beni satmak istediler, onları anlıyorum. Parasal sıkıntılar vardı, bu anlayış gösterebileceğim bir durum ama bu kararın sorumluluğunu almalılar" diye konuştu. (Sabah)