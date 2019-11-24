Gomis tarih yazdı! Şampiyonlar Ligi'ni kazandı

Asya AFC Şampiyonlar Ligi finali rövanş maçında Urawa Red Diamonds ile Al Hilal karşı karşıya geldi. Saitama Stadyumu'nda oynanan rövanş mücadelesini Al Hilal, 2-0'lık skorla kazandı ve şampiyon oldu.

Al Hilal'e finalde zaferi getiren golleri 74. dakikada Salim ed-Devseri ve 90+3. dakikada Bafetimbi Gomis attı.

İlk maçı 1-0 kazanan Al Hilal, toplam 3-0 ile Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

Tarihinde 3. kez Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Al Hilal, 27 senelik özlemine de son verdi.

Turnuvada 14 maçta 11 gol kaybeden Bafetimbi Gomis, böylece Al Hilal formasıyla çıktığı 55. maçı 41 gol 9 asistle tamamlamış oldu.

