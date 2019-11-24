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Gomis tarih yazdı! Şampiyonlar Ligi'ni kazandı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 24.11.2019 16:35 | Son Güncelleme

Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Japonya'nın Urawa takımı ile Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımları karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Al-Hilal 2-0 kazanarak Asya'da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etti.

Asya AFC Şampiyonlar Ligi finali rövanş maçında Urawa Red Diamonds ile Al Hilal karşı karşıya geldi. Saitama Stadyumu'nda oynanan rövanş mücadelesini Al Hilal, 2-0'lık skorla kazandı ve şampiyon oldu.

Al Hilal'e finalde zaferi getiren golleri 74. dakikada Salim ed-Devseri ve 90+3. dakikada Bafetimbi Gomis attı.

İlk maçı 1-0 kazanan Al Hilal, toplam 3-0 ile Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

Tarihinde 3. kez Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Al Hilal, 27 senelik özlemine de son verdi.

Turnuvada 14 maçta 11 gol kaybeden Bafetimbi Gomis, böylece Al Hilal formasıyla çıktığı 55. maçı 41 gol 9 asistle tamamlamış oldu.

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al hilal Urawa Urawa Red Diamonds asya şampiyonlar ligi Şampiyonlar Ligi

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
JonJon’da doğru dürüst forvet yok, Bafe haberleri ile iyice kafayı yiyecekler. Dağlara taşlara vurun o kafalarınızı :)
come to galatasaray gomiş
Fatih terim sende oku okumak güzeldir
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