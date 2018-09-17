SPOR

Gomis'in hocası Jorge Jesus Al Hilal'den ayrılma kararı aldı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 17.09.2018 10:41 | Son Güncelleme

Al Hilal’de başkan değişti, teknik direktör ayrılık kararı aldı. Bafetimbi Gomis’in Galatasaray’dan transferini gerçekleştiren iki isimle ilgili yaşananlar Fransız forvet için beklenmedik bir durumu ortaya çıkardı.

Gomis'in hocası Jorge Jesus Al Hilal'den ayrılma kararı aldı!

Galatasaray’dan ayrılarak Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımına transfer olan Bafetmbi Gomis, yeni yuvasında ummadığı bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı. Kulüp başkanı Sami Al-Jaber geçtiğimiz günlerde görevinden ayrıldı.

Kulübün yeni başkanı Mohammed bin Faisal olurken, bu gelişme teknik direktör Jorge Jesus’un hoşuna gitmedi. Portekiz basınına göre deneyimli teknik adam ayrılık kararı aldı. Sami Al-Jaber ülke futbolundan sorumlu bir pozisyona getirilirken, kendisiyle ilişkileri çok iyi olan Jesus’un ayrılmayı düşündüğü aktarıldı.

Böylece Bafetimbi Gomis’in transfer harekatını bizzat gerçekleştirip Galatasaray’dan takıma kazandırılmasını sağlayan kişi takımdan ayrılırken, Fransız golcünün alınmasını isteyen teknik adam da takımla yolları ayırma noktasına geldi. Gomis Al Read’ı 3-1 yendikleri karşılaşmada Al Hilal formasıyla ilk golünü geçtiğimiz günlerde atmıştı.

(Milliyet)

PARTNERKimliği ortaya çıktıKimliği ortaya çıktı
Bafetimbi Gomis Al Hilal formasıyla ilk golünü attı!Bafetimbi Gomis Al Hilal formasıyla ilk golünü attı!
Menajeri, Manuel Fernandes'in Lokomotiv Moskova'dan Ocak ayında ayrılacağını açıkladı!Menajeri, Manuel Fernandes'in Lokomotiv Moskova'dan Ocak ayında ayrılacağını açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bafetimbi Gomis al hilal jorge jesus

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Serdar Ali Çelikler: Ali Koç cebinden para koyacak, Fenerbahçe Altınordu'yu satın alacak!

Serdar Ali Çelikler: Ali Koç cebinden para koyacak, Fenerbahçe Altınordu'yu satın alacak!

Fenerbahçe'nin Konya galibiyeti sonrası sosyal medyada Benzia ve Eljif Elmas çılgınlığı yaşandı

Fenerbahçe'nin Konya galibiyeti sonrası sosyal medyada Benzia ve Eljif Elmas çılgınlığı yaşandı

Önce dirsek attı, sonra tükürdü

Önce dirsek attı, sonra tükürdü

Quaresma: Chelsea'de oynarken 3 kişinin silahlı saldırısına uğradım

Quaresma: Chelsea'de oynarken 3 kişinin silahlı saldırısına uğradım

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gomis'in hocası Jorge Jesus Al Hilal'den ayrılma kararı aldı!

Gomis'in hocası Jorge Jesus Al Hilal'den ayrılma kararı aldı!

Bafetimbi Gomis Al Hilal formasıyla ilk golünü attı!

Bafetimbi Gomis Al Hilal formasıyla ilk golünü attı!

Menajeri, Manuel Fernandes'in Lokomotiv Moskova'dan Ocak ayında ayrılacağını açıkladı!

Menajeri, Manuel Fernandes'in Lokomotiv Moskova'dan Ocak ayında ayrılacağını açıkladı!

FIFA kiralık oyuncu transferini 6 ya da 8 oyuncuyla sınırlayacak

FIFA kiralık oyuncu transferini 6 ya da 8 oyuncuyla sınırlayacak

Robin Van Persie Hollanda'da ağustos ayının en iyi oyuncusu seçildi!

Robin Van Persie Hollanda'da ağustos ayının en iyi oyuncusu seçildi!

Futbol kulüpleri transfere 5.44 milyar dolar harcadı

Futbol kulüpleri transfere 5.44 milyar dolar harcadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.