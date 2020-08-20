SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Gomis maç sırasında fenalaştı

Gomis maç sırasında fenalaştı

FUTBOL HABERLERİ  | 20.08.2020 23:04 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Birinci Ligi takımlarından El-Hilal'de forma giyen Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, El-Ehli ile oynadıkları 26. hafta maçında baygınlık geçirdi.

Gomis maç sırasında fenalaştı

Bir dönem Galatasaray'da da oynayan 35 yaşındaki santrfor, karşılaşmanın 12. dakikasında fenalaştı. Gomis, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından mücadeleye devam etti.

2009 yılında Fransa Milli Takımı'nın kampında baygınlık geçiren Gomis'e vazovagal senkop (bayılma rahatsızlığı) teşhisi konmuştu.

Olympique Lyon ve Swansea City'de oynarken maç sırasında geçici şuur kaybı yaşayan Gomis, Galatasaray forması giydiği Süper Lig 2017-18 sezonunun 22. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde de benzer sorunu yaşamış ancak oyuna dönerek 90 dakikayı tamamlamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bodrum aşıkları baş başa! Bodrum aşıkları baş başa!
MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa ettiMHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti
F.Bahçe'nin konuğu SivassporF.Bahçe'nin konuğu Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Karnı burnunda! 'Etim etine değende...'
Karnı burnunda! 'Etim etine değende...'
Tüm Türkiye merakla bekliyor! 'Müjde'nin saati belli oldu
Tüm Türkiye merakla bekliyor! 'Müjde'nin saati belli oldu
Yıldız isim Beşiktaş'a veda etti
Yıldız isim Beşiktaş'a veda etti
F.Bahçe'den flaş Vedat Muriqi açıklaması
F.Bahçe'den flaş Vedat Muriqi açıklaması
Beşiktaş 3. transferini resmen açıkladı
Beşiktaş 3. transferini resmen açıkladı
Transfer ve Emre Kılınç sözleri
Transfer ve Emre Kılınç sözleri
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Havuz başında üstsüz fotoğrafını paylaştı...
Havuz başında üstsüz fotoğrafını paylaştı...
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
G.Saray'da yetişti, '6' işaretiyle çıldırttı!
G.Saray'da yetişti, '6' işaretiyle çıldırttı!
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor?
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gomis maç sırasında fenalaştı
Gomis maç sırasında fenalaştı
MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti
MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti
TFF’den sponsorluk anlaşması
TFF’den sponsorluk anlaşması
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı
Bikini pozu görenleri hayran bıraktı...
FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri 2021'e ertelendi
Dünya Kupası Afrika Elemeleri ertelendi
UEFA Süper Kupa'nın sınırlı seyirciyle oynanma ihtimali var
Süper Kupa seyircili oynanabilir!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.