Gomis maç sırasında fenalaştı

Bir dönem Galatasaray'da da oynayan 35 yaşındaki santrfor, karşılaşmanın 12. dakikasında fenalaştı. Gomis, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından mücadeleye devam etti.
2009 yılında Fransa Milli Takımı'nın kampında baygınlık geçiren Gomis'e vazovagal senkop (bayılma rahatsızlığı) teşhisi konmuştu.
Olympique Lyon ve Swansea City'de oynarken maç sırasında geçici şuur kaybı yaşayan Gomis, Galatasaray forması giydiği Süper Lig 2017-18 sezonunun 22. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde de benzer sorunu yaşamış ancak oyuna dönerek 90 dakikayı tamamlamıştı.
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