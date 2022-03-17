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Gomis neden oynuyor? Torrent açıkladı

17.03.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Domenec Torrent Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Torrent, "Barcelona 11'i ve yedekleriyle çok kaliteli bir takım. Galatasaray ruhuyla mücadele edeceğiz. Camp Nou'da bunu başardık. Barcelona'ya boşluk verirsek, sıkıntılar yaşarız. Her pazar 4 atan bir takımdan bahsediyoruz. Boşluk verme şansımız yok." şeklinde konuştu.

Gomis neden oynuyor? Torrent açıkladı

Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent Barcelona maçı öncesi konuştu. Kadro tercihi hakkında açıklamalarda bulunan Torrent, neden Gomis'i oynattığını söyledi.

"BARCELONA KISA BİR MAÇ OLSUN İSTİYOR"

İspanyol teknik adam yaptığı açıklamada, "Barcelona kısa bir maç olsun istiyor ama biz biraz daha uzatmaya çalışacağız. Taraftarımızın bize çok büyük desteği olacak. Skor da bize yardımcı olacaktır." dedi.

NEDEN GOMIS OYNUYOR?

Takımın tecrübeli ismi Feghouli'yi sakatlığından dolayı kadroya alamadığını belirten Torrent, "Sofiane Feghouli'nin kas ağrısı var. Konuştuk ve oynamamasının daha iyi olacağını düşündük. Bafetimbi Gomis, Cam Nou'da son 15'te çok yardımcı oldu. Geriden topu attığımızda, topu tutmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BARCELONA ÇOK KALİTELİ BİR TAKIM"

Barcelonan'nın çok kaliteli bir takım olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Barcelona 11'i ve yedekleriyle çok kaliteli bir takım. Galatasaray ruhuyla mücadele edeceğiz. Camp Nou'da bunu başardık. Barcelona'ya boşluk verirsek, sıkıntılar yaşarız. Her pazar 4 atan bir takımdan bahsediyoruz. Boşluk verme şansımız yok." şeklinde konuştu.

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