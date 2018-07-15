SPOR

Gomis'ten 15 Temmuz paylaşımı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.07.2018 21:34 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıldönümünde paylaşım yaptı. Gomis'in paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Gomis'ten 15 Temmuz paylaşımı!

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, 15 Temmuz'u unutmadı...

Gomis paylaşımında "Bugün benim Türk kardeşlerim için çok önemli bir gün. Bugün Türkiye’de bu iyi şartlarda yaşıyorsak, ülkeleri için canlarını feda eden insanlar sayesindedir; buna sonsuz minnet duymaktayız. Siz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Gomis'in paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bafetimbi Gomis Galatasaray 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

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