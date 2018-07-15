Gomis'ten 15 Temmuz paylaşımı!

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, 15 Temmuz'u unutmadı...

Gomis paylaşımında "Bugün benim Türk kardeşlerim için çok önemli bir gün. Bugün Türkiye’de bu iyi şartlarda yaşıyorsak, ülkeleri için canlarını feda eden insanlar sayesindedir; buna sonsuz minnet duymaktayız. Siz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Gomis'in paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.





