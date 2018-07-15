Gomis'ten 15 Temmuz paylaşımı!

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, 15 Temmuz'u unutmadı...
Gomis paylaşımında "Bugün benim Türk kardeşlerim için çok önemli bir gün. Bugün Türkiye’de bu iyi şartlarda yaşıyorsak, ülkeleri için canlarını feda eden insanlar sayesindedir; buna sonsuz minnet duymaktayız. Siz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız" ifadelerini kullandı.
Gomis'in paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.
Ferdi Kadıoğlu resmen Fenerbahçe'de (Ferdi Kadıoğlu kimdir?)
Fenerbahçe, Max Meyer'i İstanbul'a getiriyor!
Fatih Terim hakkında 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor
Podolski: Galatasaray'ın kalbimdeki yeri apayrı!
Metin Albayrak: Yasin Öztekin'in Beşiktaş'a transferini değerlendirilebilir!
Ve Aykut Kocaman ortaya çıktı!
Avrupa'da art arda transferler açıklanıyor!
Şenol Güneş'ten olay açıklama: Haddini bildiririm
''Türkiye'ye sadece para için gelirim''
Trabzonspor'un Amrabat'ı kiralamak istediği iddia edildi!
İtalya'da İşçiler Ronaldo'yu protesto etmek için greve gidecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum